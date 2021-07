Ce lit disparaît littéralement au plafond, parfait pour les petits espaces !

Depuis le mois de mars 2020, le télétravail est devenu la norme pour nombre d’entre nous. Si, certains télétravaillaient déjà avant la pandémie, d’autres ont découvert les joies (ou pas) de travailler chez soi. Et lorsque l’on travaille à la maison, il y a des choses semblant dérisoires qui sont devenues importantes.

Le rangement de l’espace de travail est important pour travailler dans de bonnes conditions. Selon un sondage HelloWorkPlace, 66% des employés ont besoin d’avoir un bureau rangé… Et, avec le télétravail, il n’est pas rare que ce soit la maison entière qui ait besoin de remise en ordre chaque matin.

Télétravail et rangement, de nouvelles habitudes ?

Refaire un lit, replacer un jeté de canapé ou ranger la table basse en passant… Quand on télétravaille, il n’est pas rare qu’on lève le nez de l’ordinateur pour effectuer quelques menues tâches ménagères. Le désordre visible peut provoquer chez certains un sentiment de mal être qui empêche de travailler correctement. Chez d’autres, en revanche, le désordre ambiant améliore la créativité, ou peut donner l’idée à certains d’optimiser l’espace dans une pièce.

L’idée du lit escamotable

Pour ceux qui aiment que ce soit rangé, une start-up basée au MIT (Massachusetts Institute of Technology) invente un lit complétement escamotable qui descend du plafond ! La start-up ORI estime que l’économie d’espace est la clé du changement climatique; ils ont créé le Ori’s Cloud Bed, Sofa Edition, un lit qui tombe du ciel lorsque vous souhaitez vous coucher, mais qui libère totalement l’espace quand vous travaillez ou recevez des amis. En effet, il se range dans un faux plafond grâce à des vérins qui le font « s’envoler » !

Ce type de meuble est parfait pour les petits espaces qui peuvent aujourd’hui servir à la fois d’espace de vie et de travail… Investir la chambre ou le salon pour travailler à la maison implique des concessions de toute la famille. Et si l’on vit seul dans un studio, il est devenu difficile de trouver la limite entre le travail et les loisirs. Ori s’inspire de l’Origami, art japonais du pliage de papier pour concevoir ce lit au design épuré.

Les autres créations d’Ori

La start-up n’en n’est pas à son coup d’essai avec ce lit escamotable. Ils sont également les inventeurs du Studio Suite, une sorte de gros bloc meuble qui se transforme à volonté. Ce Studio Suite permet de meubler avec un seul meuble un studio d’étudiant par exemple. Qu’on ait besoin d’un lit, d’un bureau ou d’un dressing, tout est centré au même endroit. En l’installant au centre d’une pièce, il permet d’utiliser toutes les fonctionnalités du meuble, et donc de séparer l’espace « nuit » de l’espace «travail ».

Ils sont aussi les inventeurs du Pocket Closet, un dressing qui se révèle gigantesque en appuyant sur un simple bouton ! Et bien entendu, sur l’une des façades, on retrouvera un espace travail ou multimédia… Avec l’avènement des tiny-houses et des petits espaces de vie, nul doute que ce genre de mobilier à un bel avenir devant lui !