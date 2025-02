J’ai testé le lit (matelas + sommier) le moins cher d’Amazon, et c’est plutôt une surprise

La norme de durée du sommeil en France est de 7 à 10 heures par nuit, divisées en 4 à 6 cycles de 90 minutes environ, selon le site Santé.fr. Je ne suis pas une « marmotte » et il m’arrive de ne pas faire les quatre cycles préconisés par nuit ! Mais, lorsque j’arrive aux limites que me laissent mon corps, je peux aussi dépasser allègrement les six cycles recommandés. Quelle que soit la durée de ma nuit, je mets un point d’honneur à disposer d’un lit confortable. Alors, j’ai décidé de tester un sommier tapissier, un matelas et son cache sommier assorti, des marques Dewinner, Dahlica et Molblly, les moins chers d’Amazon. Les prix attractifs de 114,98 €* seulement pour le sommier, 169,99 €* pour le matelas et de 54,99 €* pour son cache-sommier, m’ont interpellé. Nous sommes loin des prix parfois exorbitants de certaines autres marques. Ce prix est-il synonyme de confort ? Voici mon retour d’expérience !

Réception, montage et premières impressions

Le sommier DEWINNER m’a été livré dans un colis de taille respectable, parfaitement emballé et contenant tout le nécessaire pour le montage. Le cache-sommier, lui, ne nécessite pas de montage, néanmoins je souhaite souligner l’emballage parfait, qui protège le tissu pendant le transport. Au déballage, j’avais donc plusieurs pièces à assembler pour constituer le sommier : cadre, pieds, lattes pour obtenir un sommier tapissier de 160 × 200 cm. De prime abord, le colis m’a paru assez compact, mais la clarté de la notice de montage m’a rassuré…

En 60 minutes à peine, le sommier était monté, prêt à accueillir mon matelas. Pour faire court, les quatre pieds en bois se fixent facilement, tandis que les deux pieds médians réglables procurent un soutien supplémentaire. Il m’a ensuite suffi d’ajuster les pieds pour que mon lit soit parfaitement stable. En termes de poids, il peut accueillir, sur le papier, jusqu’à 150 kg, on est larges ! Le sommier en lui-même, c’est puzzle avec ses 26 lattes en bois de hêtre qui paraissent relativement solides et qui m’ont inspiré confiance.

Qu’en est-il du confort et de l’utilisation quotidienne ?

Les premières nuits passées sur le matelas lui-même sur le sommier m’ont rassuré quant au rapport qualité-prix, car je trouvais le prix très bas pour un accessoire indispensable, mais généralement plus cher. Concrètement, ce sommier procure un bon compromis entre rigidité et flexibilité, parfait pour maintenir un matelas ferme tout en assurant un bon confort de sommeil. Après plusieurs nuits sur ce sommier, je dois dire que la différence avec mon ancien cadre de lit se fait sentir. Le support reste parfaitement homogène sur toute la surface, les lattes résistent parfaitement, avec un soutien parfait, mais sans points de pression.

À titre d’exemple, mon ancien sommier présentait des lattes quelque peu déformées au fil du temps. Néanmoins, et en toute objectivité, je ne dispose pas encore d’assez de recul pour évaluer le sommier sur le très long terme, évidemment. En termes de confort, le mien s’est grandement amélioré, notamment au niveau de mes douleurs dorsales qui ont quasiment disparu. Un petit point à souligner : le cache en tissu qui le recouvre est agréable au toucher, même si vous n’optez pas pour le cache-sommier.

La pièce maîtresse : le matelas

Pour ce test, j’ai opté pour le modèle Molblly 160 × 200 en mousse à mémoire de forme d’une épaisseur de 22 cm. Et, je dois dire qu’après plusieurs nuits dessus, je comprends pourquoi il est « Choix d’Amazon ». Dès le déballage, l’effet « matelas dans une boîte » m’a surpris : livré sous vide, il reprend sa forme en quelques minutes, mais pour atteindre son confort optimal, il vaut mieux patienter 72 heures. J’ai déjà, par le passé, acheté un matelas livré de la sorte, sans patienter le temps recommandé, le matelas n’a jamais pris sa forme définitive, j’ai dû en acheter un nouveau…

Une fois installé, première impression : 22 cm d’épaisseur, un accueil moelleux, mais un soutien bien équilibré (ni trop ferme, ni trop souple.) La mousse à mémoire épouse les formes du corps sans pour autant donner cette sensation d’enfoncement total, et le revêtement en coton anti-allergique et respirant assure un environnement sain et agréable.

Niveau température, pas de sensation d’étouffement grâce à la ventilation bien pensée du matelas. Après plusieurs nuits, je confirme : les douleurs dorsales au réveil, c’est du passé. Un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui cherchent un couchage à la fois confortable et durable avec un prix vraiment raisonnable.

Un cache-sommier, la petite touche en plus

Comme je vous l’ai déjà dit, le cache-sommier Dahlica est arrivé parfaitement emballé et protégé. En le déballant, j’ai apprécié la toucher, et le rendu, une fois installé, lui aussi en quelques minutes, puisqu’il est conçu expressément pour ce type de sommier. En termes de conception, il est fabriqué avec un tissu robuste et respirant, composé à 70 % de coton et à 30 % de polyester. Il recouvre intégralement le sommier, avec quatre volants de 30 cm qui viennent élégamment cacher les pieds du lit. Le résultat est à la fois soigné et moderne, et il apporte une touche d’élégance à ma chambre. Le second avantage est d’être protecteur du tour de lit, notamment si quelques chats se baladent à votre domicile… Ils adorent par-dessus tout se faire les griffes sur les sommiers tapissiers !

Avec le cache-sommier, bien entendu, cela reste possible, mais cela protège le sommier en lui-même des griffures ou des frottements. Et, le dernier avantage étant qu’il « cache » le dessous de lit, souvent utilisé comme annexe de rangement pour les vêtements hors saison, des livres ou tout autre objets. Et, si le dessous de lit est vide et que l’aspirateur robot doit y passer, les volants des quatre pieds laisseront assez de marge pour qu’il entre et ressorte de sous le lit.

Comme vous pouvez voir, je l’ai choisi en gris, mais il existe en six coloris différents afin de s’adapter parfaitement à votre décoration intérieure. Je terminerai par le dernier avantage ou plutôt une différence constatée avec mon ancien cache-sommier que j’ai remisé dans la chambre d’amis. J’ai apprécié la stabilité du cache-sommier, c’est-à-dire qu’il ne bouge pas quand je refais le lit, ou si je gesticule toute la nuit.

Est-ce que je vous conseille ce sommier, ce matelas et ce cache-sommier ?

Si vous avez lu ma description, vous devez déjà connaître la réponse ! Je n’ai pas grand-chose à leur reprocher : le matelas, le sommier et son cache-sommier assorti constituent un excellent ensemble de literie pour ceux qui recherchent à la fois confort, praticité et esthétisme dans leur chambre à coucher. Le montage est simple, le soutien est optimal, et le cache-sommier ajoute une touche d’élégance tout en protégeant efficacement le sommier. Pour un prix total d’environ 350 € (114,98 €* seulement pour le sommier, 169,99 €* pour le matelas et 54,99 €* pour son cache-sommier), ce couple propose un excellent rapport qualité-prix. Que vous ayez besoin de remplacer un sommier vieillissant ou que vous souhaitiez simplement donner un coup de jeune à votre chambre, je ne peux que vous recommander ce trio pour des nuits paisibles.

Molblly Matelas 160x200, Matelas en Mousse à mémoire de Forme, Épaisseur 22CM, Fermeté Moyenne, Confortable, Tissus Doux pour la Peau Anti-Allergique, Respirable et Extrêmement Durable… 【Matelas en mousse】Le matelas est composé de deux couches de mousse pour vous offrir un sommeil de qualité et confortable Meilleure Vente n° 1

Les plus

Confortable

Un tarif défiant toute concurrence

Un cache sommier qui fait la différence

Les moins

Un sommier un peu long à monter

*Les prix indiqués ont été relevés le 10 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.