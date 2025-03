Flextail, le matelas de camping à gonflage automatique le plus léger au monde (456 g)

Ah le printemps, une saison que j’aime particulièrement, car elle annonce les prémices de l’été ! Au programme des miennes, plage, soleil, farniente, loin de moi l’idée de courir ou de marcher pendant cette période de repos. Certaines personnes, elles, préfèrent des vacances sportives, appréciant aller jusqu’au bout d’elles-mêmes en pratiquant, par exemple, le trek, le trail ou plus douce, la randonnée. Si tel est votre cas et que vous êtes des aventuriers et amateurs de bivouac, vous allez adorer cette petite révolution du camping ! Le Flextail Tiny Sleeping Pad AVS, actuellement en campagne de financement sur Indiegogo, promet de transformer vos nuits en plein air avec une innovation majeure : un système d’inflation et de déflation automatique. Plus besoin de souffler comme un bœuf ou de pomper à la force du mollet, ce matelas ultra-léger fait tout le travail pour vous. Disponible à partir d’environ 240 € au lieu de 525 € pour deux matelas et pour les plus rapides à dégainer la carte bleue, il pourrait bien devenir l’allié ultime des baroudeurs. Je vous invite à le découvrir ?

Un matelas gonflable… sans effort !

Qui n’a jamais soupiré en voyant son matelas gonflable encore tout raplapla après une journée de rando ? Flextail, une marque chinoise spécialisée dans les pompes électriques ultralégères, a eu une idée brillante : intégrer directement un mini-moteur dans la valve de son matelas. Son AirVortech System (AVS) permet une inflation automatique en quelques secondes, avec une puissance de 100 l d’air par minute. Rechargeable, la pompe peut gonfler plus de 10 matelas avant de tomber à plat. Et, si jamais la batterie rend l’âme en pleine nature ? Pas de panique, le système est amovible et le matelas peut être gonflé manuellement.

Léger, isolant et compact

Un matelas gonflable, c’est bien, mais un matelas qui ne pèse presque rien, c’est encore mieux ! Le Flextail Tiny Sleeping Pad AVS affiche un poids plume allant de 456 g à 668 g, selon la version choisie. Il se décline en trois modèles avec des R-values différentes (03,05,09) pour s’adapter à toutes les saisons. Son épaisseur de 9 cm garantit un confort optimal et son tissu en nylon 20D avec film aluminium double-face procure une isolation efficace contre le froid. Cerise sur le gâteau : il se plie dans un format ultra-compact (jusqu’à 28 × 10 cm), parfait pour les sacs à dos déjà bien remplis !

Une campagne de crowdfunding prometteuse

Actuellement en financement participatif sur Indiegogo, le projet connaît un bel engouement avec des réductions alléchantes pour les premiers acheteurs. Les early birds, qui passent commande pendant cette campagne, peuvent ainsi bénéficier de 30 à 50 % de remise, et la production devrait débuter en mars 2025, avec des livraisons prévues dès mai 2025. Flextail n’en est pas à son coup d’essai : déjà reconnue pour ses pompes électriques compactes, la marque semble bien partie pour révolutionner une fois de plus l’univers du camping. Alors, prêt à dire adieu aux matelas galères ?

Avec son poids plume, son gonflage automatique et son isolation adaptée aux différentes saisons, le Flextail Tiny Sleeping Pad AVS pourrait bien devenir le meilleur compagnon des campeurs et des randonneurs. Et, avec un premier prix pour un matelas unique à 99 € environ pour un matelas R03 (été), finie la corvée du gonflage, place au confort sans effort ! Alors, seriez-vous tenté par cette innovation pour vos prochaines aventures en plein air ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .