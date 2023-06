Space Acacia, l’invention d’une tente 3 en 1 équipée d’un auvent et d’un matelas gonflable

Lorsque vient le moment des vacances, certains choisissent le glamping, d’autres les séjours insolites en tiny house et d’autres encore, les hôtels 5 étoiles tout compris ! Toutefois, il y a aussi des mordus du camping, qui emportent avec eux tente, matelas gonflable, auvent et tout le fatras nécessaire aux campeurs. Une start-up américaine, startup Acacia, basée dans le New Jersey invente le premier système de camping 3 en 1 au monde : le Space Acacia. Ce concept propose une solution tout-en-un qui combine une tente, une bâche et un matelas pneumatique. Ce système novateur peut facilement être emballé et transporté dans une voiture de taille moyenne. Découverte.

Le Space Acacia, qu’est-ce que c’est ?

Le système Space Acacia, le tout premier système d’habitation extérieur portable et moderne 3 en 1, vous permet de créer votre chez-vous n’importe où. Cette solution de camping révolutionnaire combine une tente ultra-spacieuse et résistante aux intempéries, un plancher pneumatique d’expédition de 15,2 cm procurant un lit ferme et confortable. Il se dote aussi d’un auvent imperméable et ajustable en température avec une protection solaire SPF50+. La tente pop-up à cinq côtés est fabriquée en toile Oxford 300 deniers enduite d’eau, avec des arceaux en fibre de verre intégrés et huit fenêtres à fermeture Éclair pour une ventilation optimale. Le plancher gonflable robuste à quatre plis est conçu pour résister aux conditions les plus difficiles, tandis que l’auvent enroulable procure une protection contre les intempéries et une flexibilité en termes de température.

Un auvent révolutionnaire ?

La tente Space Acacia est équipée d’un auvent polyvalent qui ajoute une fonctionnalité supplémentaire à votre expérience de camping. Fabriqué en tissu Oxford 150 deniers imperméable et anti-UV SPF50, l’auvent peut être déployé sur les côtés de la tente par temps chaud pour favoriser la circulation de l’air frais à travers les fenêtres ouvertes. En revanche, lorsqu’il fait froid, l’auvent peut être laissé baissé pour garantir une isolation supplémentaire. Grâce à cette fonctionnalité intelligente, l’intérieur de la tente peut rester jusqu’à 10 ºF (6 ºC) plus chaud que la température extérieure, assurant votre confort même par temps frais.

Un petit tour à l’intérieur ?

Le sol du système Space Acacia est fabriqué en PVC imperméable à quatre couches, il est conçu selon les mêmes spécifications que les kayaks gonflables d’expédition, garantissant une durabilité et une résistance exceptionnelles. Grâce à la pompe électrique fournie, il peut être gonflé en moins de 15 min, atteignant une pression maximale de 0,7 bar. Une fois gonflé, le sol est capable de supporter une charge de plus de 1 814 kg, sans risque d’éclater. De plus, le sol est recouvert d’une moquette souple qui peut être retirée et lavée facilement.

Où trouver le système Space Acacia ?

En cours de financement sur une plateforme de financement participatif, le système Space Acacia est actuellement disponible sur Indiegogo, avec deux options de taille : standard et XL. La version standard peut accueillir deux à trois personnes, tandis que la version XL propose une capacité d’accueil allant jusqu’à six personnes. Les contributions pour soutenir le projet commencent à 790 € pour le modèle Standard et à 1 068 € pour le modèle XL. Sur Indiegogo, le projet a déjà récolté 577 562 € sur les 23 248 € espérés, preuve de l’immense intérêt qu’ont les futurs utilisateurs pour cette invention révolutionnaire.