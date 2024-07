Meilleurs avis des clients, la tente de camping familiale Rocktrail (4 personnes) de Lidl est à 129 €

Les beaux jours reviennent, et c’est le bon moment pour penser aux prochaines vacances d’été. Mais, quel sera le programme de vos futurs congés ? Jeux olympiques à Paris ? Hôtel grand luxe sur la Côte d’Azur ? Ou camping traditionnel sur la côte Atlantique ? Si cette dernière option a votre préférence, je vous propose de découvrir une petite tente familiale, vendue chez Lidl. Avec elle, et pour un prix de seulement 129 €, vous embarquerez votre moitié, vos enfants, ainsi que votre chien, pour des aventures confortables et sereines. La France est la championne d’Europe des campings, avec 7 592 campings aménagés selon la Fédération des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes. Vous devriez trouver un emplacement sympa pour y poser votre tente, vos bagages, et profiter de la Nature. Découverte.

Présentation de la tente de camping Rocktrail

La tente de camping familiale Rocktrail est conçue pour résister aux intempéries et aux rayons UV grâce à son revêtement déperlant et sa protection UPF 30+. De plus, elle est dotée d’ouvertures de ventilation pour favoriser une circulation d’air optimale à l’intérieur, garantissant ainsi une atmosphère fraîche et agréable. Conçue pour quatre personnes, elle dispose d’une chambre fermée au fond, et d’une avancée isolée du sol, qui peut accueillir un couchage supplémentaire.

Quelques détails techniques quant à son montage

Le montage et le démontage de la tente sont facilités grâce à son système d’emboîtement en fibre de verre, équipé de repères de couleur pour une installation rapide. Un bon point, car le montage de la tente dans un couple, est souvent propice à de bonnes engueulades, c’est du vécu ! Pour se protéger, la nuit, la porte extérieure est munie d’une fermeture zippée à double curseur, vous pourrez donc l’enrouler ou la fermer en fonction des moments de la journée. De plus, elle pèse seulement 10 kilos, et une fois repliée, se range dans un sac qui ne prendra pas trop de place dans le coffre. Enfin, sachez qu’elle est livrée avec 18 sardines, 7 haubans prémontés pour ne pas avoir à courir après les sardines à l’arrivée sur votre emplacement !

Que faut-il savoir de plus sur la tente de camping Rocktrail ?

Du côté des matériaux qui la composent, la tente extérieure est fabriquée à partir de polyester robuste, tandis que la tente intérieure et la cabine de couchage sont également en polyester, un rempart contre le vent et la pluie. Le sol est quant à lui en polyéthylène, et vous préservera de l’humidité remontant du sol. En termes de dimensions, la tente extérieure mesure environ 455 × 260 × 190 cm, proposant un espace généreux pour accueillir jusqu’à quatre personnes.

Mon avis sur la question de la capacité d’accueil

Lidl indique que cette tente est destinée à l’accueil de quatre personnes. Cependant, pour avoir acheté, par le passé, de nombreuses tentes, il faut savoir que ce genre de tente, pour quatre personnes, semble un peu optimiste. En camping, il faut certes avoir un espace couchage, mais également des espaces pour le rangement, les ustensiles de cuisine, éventuellement une table, des chaises, etc. Il nous paraîtrait plus judicieux de la conseiller pour un couple sans enfant, mais nous ne l’avons pas testé, cet avis reste donc subjectif. Avec plus de 20 ans de camping derrière moi, je sais pertinemment qu’en camping en tente, nous manquons très vite de place. Retrouvez cette tente chez Lidl au prix de 129 €. Partirez-vous en camping cet été ? Si, oui, que pensez-vous de cette offre chez Lidl ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .