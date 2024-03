« Un sac à dos pour votre voiture », Thule invente la tente qui se fixe sur la boule d’attelage

Thule fait partie de ces entreprises qui ont participé au Caravan Salon Düsseldorf 2023. Pour rappel, ce grand rendez-vous des passionnés de camping-cars s’est tenu dans la ville allemande de Düsseldorf du 26 août au 3 septembre 2023. L’équipementier suédois n’y était pas venu les mains vides. Thule a présenté durant l’occasion un certain nombre de nouveautés plus intéressantes les unes que les autres. Parmi elles, l’Outset est une tente repliable à monter sur la boule d’attelage d’une voiture. Un équipement qui se veut être une alternative aux tentes de toit !

Facile à transporter

Thule n’est pas le premier fabricant à adopter une telle approche. Les startups Hitch ‘n Pitch et Rubicon EP ont conçu des structures qui permettent de transporter une tente de toit conventionnelle sur boule d’attelage. Mais comme vous l’aurez compris, il s’agit d’accessoires additionnels. Cela n’est pas le cas de l’Outset qui est un équipement entièrement indépendant. Pensée pour l’aventure, cette nouvelle tente se démarque par son design qui allie modernité et praticité, sans pour autant négliger le confort. Équipée de deux roues, elle se transporte et se range facilement. Pour la monter sur la boule d’attelage, il suffit d’y fixer son bras en U en utilisant une clé pour verrouiller le montage.

Une conception ingénieuse

L’autre avantage de ce nouveau produit de Thule est qu’il ne risque pas de couvrir la lunette arrière de la voiture. La tente peut effectivement être inclinée en arrière. Une conception qui permet aussi de ne pas bloquer l’accès au coffre. Par ailleurs, le fabricant suédois a prévu des feux d’avertissement qu’il convient d’alimenter via le faisceau d’attelage du véhicule. Une fois arrivé à destination, l’Outset peut être détachée en toute facilité – ou laissée sur boule d’attelage. Tout comme le montage, cette opération peut être réalisée par une seule personne. Ensuite, il faut assembler le cadre en aluminium à quatre pieds télescopiques conçus pour supporter la tente.

Capable d’accueillir jusqu’à trois personnes

Mesurant 2,64 mètres de long et 1,44 mètre de large pour une hauteur maximale de 1,78 mètre, la Thule Outset est suffisamment large pour accueillir jusqu’à trois individus. Sa charge maximale est de 300 kg. Le fabricant a prévu trois ouvertures permettant d’accéder à l’intérieur. La tente est aussi équipée de moustiquaires qui laissent l’air circuler librement pour assurer une bonne ventilation tout en protégeant les occupants des moustiques et d’autres insectes.

S'y ajoute un matelas de 7 cm d'épaisseur, sans oublier les éclairages et les quelques rangements prévus à l'intérieur. Thule travaille encore à l'amélioration du produit, raison pour laquelle celui-ci ne sera pas disponible avant la fin du printemps 2024… Plus d'infos : thule.com.