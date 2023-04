Il suffit parfois d’un savoir-faire, d’une bonne idée et d’un zeste de chance pour inventer une chose géniale ! C’est avec ces trois ingrédients qu’un menuisier de Poix-du-Nord (59) a trouvé la recette miracle d’un carnet de commande plein jusqu’en juillet ! L’année dernière, Christophe La Cancellera invente une mini-caravane mobile et autonome dans son atelier de Locquignol. Une idée qui lui est venue après une virée à moto, où il s’est aperçu qu’il rencontrait beaucoup de camping-cars sur les routes. Le nord de la France est un haut lieu de passage de touristes belges et néerlandais, passionnés de séjour sur terres francaises, notamment dans un camping-car. Christophe s’est alors lancé dans l’invention d’une minicaravane, qui permettrait de voyager léger, mais confortable. La Tinyvroum Survivor est née. Depuis, elle rencontre un succès dingue et un nouveau modèle est arrivé : la Capsulbike ! Découverte.

D’où lui est venue cette idée de Tinyvroum ?

Depuis la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020, les touristes se sont rués sur les camping-cars. Souvenez-vous des hôtels fermés, des campings où le pass sanitaire était obligatoire, etc. L’année de cette crise sanitaire fut celle d’une explosion des ventes de camping-cars, tiny houses et autres habitats légers, mobiles. Le problème d’un camping-car, c’est tout de même son prix qui n’est pas réellement accessible à tout le monde. Christophe a voulu imaginer une remorque de camping légère et autonome, comme il le confie au journal La Voix du Nord. La première Tinyvroum est sortie d’atelier à l’hiver 2021. Depuis ce jour, les commandes affluent, au point d’avoir dû troquer son atelier pour des locaux plus grands et embaucher un salarié.

La Tinyvroum, qu’est-ce que c’est ?

Dans sa première vidéo YouTube, Christophe présente la Tinyvroum comme une cellule de voyage en modèle réduit. Elle se dote de panneaux solaires pour être autonome en énergie et dispose de tout le nécessaire : couchage, douche, réfrigérateur, table, bar, etc. Concrètement, il existe deux modèles de Tinyvroum, le modèle Eco et le modèle Full. Dans le premier, qui est vendu 11 400 €, il y aura tout à faire et à aménager. En effet, seuls la carrosserie, les portes, les vitres, les éclairages et les éléments de sécurité sont livrés avec la Tinyvroum.

C’est le modèle parfait pour ceux qui souhaitent passer leurs week-ends printaniers à bricoler. Quant au second modèle, le Full, il est vendu à 17 400 €, mais vous n’aurez qu’à l’accrocher à votre boule d’attelage pour partir à l’aventure. Tout est de fabrication française et la totalité des équipements est livrée avec le modèle : couchage, auvent, réfrigérateur, douche, cuisine, chargeur, batterie, etc.

Cette Tinyvroum, une invention en or pour le menuisier !

Christophe avait estimé ses ventes à une dizaine la première année, et ce sont déjà douze qui ont été commandées. Il a ajouté la Capsulbike à son catalogue, une caravane encore plus minuscule qui se destine à être tractée par un vélo électrique. Le chef d’entreprise n’en revient pas et affirme avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d’affaires annuel grâce à ses Tinyvroum et Capsulbike. C’est un nouveau produit qui ne connaît pas la crise. Il y a un changement de la société. Aujourd’hui, il faut faire léger, locale et trouver des solutions pour les déplacements en mobilité douce, explique encore Christophe. Quant aux retours des clients, qui se trouvent majoritairement dans le sud de la France, ils sont tous très positifs et encouragent l’entrepreneur à poursuivre son ascension. En savoir plus ou passer commande ? Rendez-vous sur le site Tinyvroum.fr.