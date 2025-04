À quoi sert (aussi) le petit crochet sur le côté de votre portière d’une voiture ?

Vous l’avez sûrement déjà remarqué : ce petit crochet en métal fixé dans l’encadrement de votre portière de voiture n’a rien d’un objet design. Il semble là uniquement pour que votre porte se ferme correctement… et c’est d’ailleurs sa fonction principale. Mais, si je vous disais qu’il m’a récemment sauvé la mise sur une aire d’autoroute ? Lors d’un arrêt improvisé sur la route des vacances, j’y ai attaché la laisse de mon chien pendant que je farfouillais au fond du coffre pour lui dégoter sa gamelle d’eau. Simple, sûr, et franchement bien pensé ! Il est là, il ne se voit pas ou presque, et pourtant il a plus d’un tour dans son sac. Lesquels ? Réponses dans cet article.

Un crochet pour fermer la portière… et grimper sur le toit

Oui, ce crochet métallique a été conçu pour s’emboîter parfaitement dans le verrouillage de la portière. Mais, il a aussi une seconde vie : celle de support pour un petit marchepied pliant, qui se clipse dessus et vous permet de gagner en hauteur. Pratique pour installer (ou atteindre) un coffre de toit, et par ailleurs pour nettoyer cette zone qu’on oublie toujours : le toit du véhicule. En hiver, si vous partez au ski ou que vous devez déneiger votre voiture, c’est une solution simple et stable qui vous évitera de grimper sur la roue. La seule précaution à prendre : bien vérifier que votre crochet est solidement fixé. S’il bouge, foncez chez votre garagiste.

Les autres fonctions cachées de votre habitacle

Vous pensiez que la poignée au-dessus de votre tête était juste là pour crisper vos doigts dans les virages ? Pas uniquement. Elle est aussi utilisée par les personnes à mobilité réduite pour s’installer plus facilement. Personnellement, je l’utilise beaucoup quand mon mari est au volant : j’ai peur ! Comme quoi, les objets les plus simples peuvent avoir des fonctions essentielles. Et, si vous avez besoin d’ouvrir une bouteille en verre pendant un pique-nique improvisé, jetez un œil à la boucle en métal de votre ceinture de sécurité : elle fait un très bon décapsuleur (mais on reste sur du soda, hein ?).

Ce qu’il faut retenir de ces détournements d’usage malins

Le crochet de portière peut accueillir un marchepied pour accéder au toit

La poignée de maintien sert aussi de support pour les personnes à mobilité réduite

La boucle de ceinture de sécurité peut ouvrir les bouteilles en verre

Ces détournements sont pratiques, économiques et bien pensés, mais n’oubliez pas de toujours vérifier la solidité des points d’ancrage

Un véhicule, mille petites astuces

Ces détails, on les remarque rarement. Et pourtant, ils sont pensés pour être utiles, sûrs et parfois même amusants. La voiture est un condensé d’ingéniosité au quotidien, et savoir utiliser ses accessoires autrement, c’est aussi en profiter pleinement. Alors, la prochaine fois que vous verrez ce petit crochet en métal, pensez-y différemment : en marchepied, en accroche-laisse ou en support à gadgets. Et vous, connaissiez-vous toutes ces fonctions cachées de votre portière ? Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .