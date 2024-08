Sécurité routière : les comportements dangereux en voiture que nous faisons tous ou presque

Comme la plupart des Français, le départ approche, au mois d’août, et vous allez effectuer de longs trajets en voiture. En 2022, nous étions 54 % à choisir août, contre 48 % pour juillet, selon cette étude publiée par adn-tourisme.fr. Pour ma part, ce sera en septembre cette année, je vais enfin découvrir les vacances « hors saison », il paraît que c’est génial ! En attendant, les kilomètres, je devrais aussi les avaler, en restant prudente et respectueuse des limitations de vitesse si je veux préserver mon permis de conduire ! Sur la route, nous avons parfois des comportements étranges comme de poser nos pieds sur la fenêtre, ou sur le tableau de bord… Saviez-vous que c’était interdit et surtout dangereux ? Je fais, pour vous, le tour des mauvaises habitudes que nous avons et que nous ferions bien de perdre. C’est parti.

Utiliser une application GPS en roulant ?

Alors que votre application recalcule votre temps de trajet, elle vous annonce une ou deux heures de plus que prévu initialement. Vous tapotez donc sur votre smartphone à la recherche d’un autre itinéraire, avec voie dégagée, et temps gagné ! Est-il besoin de vous rappeler que tenir un téléphone, ou à fortiori toute autre chose que le volant, en conduisant est formellement interdit ? Si vous voulez changer d’itinéraire, demandez à votre passager de s’en charger, sinon, arrêtez-vous sur une aire de repos et profitez-en pour vous détendre. En le faisant en roulant, vous risquez une amende de 135 € et 3 points en moins sur votre permis.

Le bras à la fenêtre ou le pied sur le tableau de bord ?

Dans ce cas-là, rien n’est prévu par la loi, du moins pour les passagers… Le conducteur, lui, peut être sanctionné s’il passe le bras par la fenêtre et si un agent de police considère que c’est un comportement dangereux. Pour le passager, c’est donc autorisé, mais fortement déconseillé évidemment. Quant aux pieds du passager sur le tableau de bord, c’est assez tentant sur les longs trajets, et là encore, rien ne l’interdit formellement ! Néanmoins, c’est prendre le risque d’être complètement désarticulé, voire tué, en cas de choc et de déclenchement de l’air bag. Imaginez vos jambes propulsées dans votre visage par l’air bag… Cela pourrait ne pas être très beau à voir, non ? Par conséquent, le bras dans la voiture et les pieds sur les tapis, c’est plus prudent !

Fumer ou manger en conduisant !

Là encore, il n’est écrit nulle part que l’on ne peut ni fumer ni manger en conduisant. Mais, l’article R412-6 du Code de la route, le même que pour le bras sur la portière, peut considérer que boire, manger ou fumer en conduisant est un comportement dangereux. Laissée à l’appréciation des forces de l’ordre, cette infraction peut vous coûter 35 €, sans perte de points.

En tongs ou pieds nus, est-ce autorisé ?

Encore une fois, rien ne vous interdit de conduire nu, en tongs ou pieds nus, en France ! Ce n’est pas le cas en Espagne, un pays dans lequel conduire en tong est passible d’une amende de 200 €. En France, conduire nu peut vous amener à une amende pour exhibitionnisme, et en tong ou pieds nus, à une contravention liée au fait que ces chaussures présentent un danger pour la conduite… Et, hop, 35 € de nouveau… Bref, si vous fumez, jouez avec votre GPS, passez votre bras sur la portière, et portez des tongs, l’amende totale sera de 270 € et de 3 points de perdus. Cela vaut peut-être le coup de réfléchir à garder vos mains sur le volant, vous arrêter pour manger ou fumer, et laisser votre smartphone tranquille, non ?

La pause pipi où on veut quand on veut ?

Entre deux portières, sur un parking, pour les femmes. Contre un arbre, un poteau ou le long d’un mur pour les hommes. Eh bien non, vous n’avez pas le droit de satisfaire un besoin naturel comme vous l’entendez, il y a des toilettes publiques pour cela. Certes, elles ne sont pas toujours reluisantes, mais l’article R632-1 du Code pénal « puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ᵉ classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé ». Équipez-vous plutôt d’un urinoir pour femmes, ou pour hommes si vraiment, vous ne pouvez pas vous retenir ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serons ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .