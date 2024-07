Cette fonctionnalité de Google Maps peut vous faire économiser énormément de carburant

Souvenez-vous, en 2022, de la crise des carburants ! Ce mouvement social avait mis à sec les stations services, et mis à sac, le pays tout entier. Je me souviens m’être rendue dans une station à 23 h un dimanche soir, faire la queue pendant une heure pour remplir le réservoir du véhicule de fonction de mon père. Juste pour qu’il puisse aller travailler le lundi matin ! Souvenez-vous aussi du prix des carburants, quand ils étaient disponibles, à plus de 2 € le litre, et encore, c’était une moyenne basse ! Depuis, j’essaie de faire plus attention à ma consommation, et de conduire de manière économique avec ma petite Clio 3 ! Il y a peu, en cherchant le trajet le plus économique pour me rendre à Cassis, mon futur lieu de vacances, j’ai découvert une fonctionnalité intéressante sur Google Maps. Laquelle ? Je vous explique tout immédiatement !

Rouler économique : qu’est-ce que cela veut dire ?

Les trajets les plus courts ne sont pas toujours les trajets les plus économiques, il faut le savoir. Sur les trajets les plus cours, généralement via des autoroutes, la vitesse y est plus élevée, et les dénivellations sont parfois importantes. Les autoroutes n’ont pas été pensées pour être économiques, mais rapides ! Certaines routes secondaires peuvent être plus économiques en termes de carburant, même s’il faudra fréquemment compter quelques minutes supplémentaires en voiture. Google Maps estime, par exemple, pour Cassis (13) au départ de Melun (77) le trajet le plus court (7 h 36 avec péages) est aussi le plus économique. Sur la totalité du trajet, je peux économiser 3 % de carburant (diesel). Comment je sais que ce trajet est le plus économique ? Eh, bien, tout simplement parce que Google Maps me l’indique par une petite icône « verte ». Je vous explique comment l’activer !

Comment configurer Google Maps pour économiser sur vos trajets ?

Attention, cette option considère uniquement les économies sur le carburant et ne tient pas compte du montant des péages, ce qui me paraîtrait pourtant important. Pour configurer ce paramètre, voici la marche à suivre :

Cliquez sur votre profil en haut à droite lorsque vous ouvrez Google Maps

Ouvrez les « Paramètres »

Puis en bas, ouvrez « Paramètres de navigation »

Cochez (point bleu à glisser) « Privilégiez les itinéraires économes en carburant »

Revenez à l’écran d’accueil pour tester la fonctionnalité

Il vous suffit ensuite d’entrer votre point de départ et le point d’arrivée de votre itinéraire. Les algorithmes de Maps vous proposeront deux, trois (ou plus) itinéraires. Parmi les propositions, repérez une « petite feuille verte » sur l’un des trajets. Ce sera le plus économique en termes de carburant avec un pourcentage d’économies estimées. Pour calculer au plus juste, pensez à indiquer le carburant de votre véhicule. L’application Google Maps prévoit dans les semaines à venir d’intégrer les stations de recharges ouvertes et libres disséminées sur votre trajet. Une bonne nouvelle pour les véhicules électriques, non ?

Que faire de plus pour économiser sur votre trajet ?

Comme je vous l’ai dit, cette fonction analyse les trajets, mais s’appuie aussi sur le trafic en temps réel. Cela veut dire que les économies peuvent fluctuer en fonction des embouteillages, pendant lesquels nous consommons un peu plus de carburant. Et, si vous voulez réellement économiser sur votre trajet, éviter les péages, vous pouvez aussi le demander à Google Maps. En revanche, compte tenu des itinéraires, il faudra accepter d’augmenter le temps de trajets de quelques minutes à quelques heures supplémentaires. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre ! Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Avez-vous constaté des économies sur votre plein de carburant ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .