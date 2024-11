Laurentable, le meuble de salle de bain qui permet d’économiser jusqu’à 60 litres d’eau par jour

Le gaspillage de l’eau est un problème majeur dans tous les pays industrialisés ! Et, disons que nous ne gaspillons pas de l’eau par choix, mais par obligation, ou plutôt à cause de nos installations qui ne sont pas conçues pour économiser cette ressource qui devient rare. Nous consommons, pour nos besoins quotidiens, approximativement 148 litres d’eau par personne selon l’ADEME. Lorsque l’on attend l’eau chaude et que l’on laisse couler de l’eau froide, cela dure 30 secondes, et pendant ce laps de temps, nous gaspillons de l’eau froide ! Dans le nord de la France, Laurent Richez a eu une idée géniale, le Laurentable, que je vous avais déjà présenté dans cet article. Comment cette invention pourrait-elle changer la donne et préserver l’eau potable ? Je vais tout vous expliquer.

Laurentable pour limiter le gaspillage d’eau

Laurent Richez est originaire d’Escaudain dans le département du Nord et travaille pour une entreprise de construction. Professionnel du bâtiment, il est conscient que l’eau potable est gaspillée dans chaque salle de bains de France, ou presque ! Son invention est en réalité, très simple, mais comme on dit souvent : il suffisait d’y penser ! Et ce n’est pas un gadget, car « si par malheur votre chauffe-eau se trouve à l’opposé de vos robinets, elle peut mettre jusqu’à 30 secondes pour se réchauffer, on peut perdre jusqu’à 50 ou 60 litres d’eau par jour, c’est hallucinant », explique l’inventeur dans une interview accordée à Ouest-France. Concrètement, le Laurentable est un meuble de salle de bain ingénieux qui intègre un petit réservoir en dessous. Vous me direz peut-être que c’est possible avec un bidon ? Oui, c’est vrai, mais qui le fait réellement ?

Un fonctionnement très simple

Le dispositif comprend un petit orifice placé près du robinet, relié à un tuyau flexible connecté à un réservoir de stockage. Lorsqu’on ouvre le robinet, l’eau froide initiale est collectée dans ce récipient. Une fois que l’eau chaude arrive, le robinet peut être repositionné pour une utilisation normale. L’eau froide ainsi récupérée peut ensuite être utilisée pour arroser les plantes, abreuver les animaux ou être dirigée vers un système de récupération des eaux de pluie. Vous pouvez aussi la verser dans la chasse d’eau, pour ne plus gaspiller d’eau potable, les toilettes étant aussi un poste de gaspillage considérable ! De plus, pour les foyers disposant d’un lave-linge dans la salle de bain, le système peut être adapté pour diriger l’eau récupérée vers un réservoir de stockage, pour ensuite alimenter la machine à laver.

Le prix du meuble Laurentable

Plusieurs meubles sont disponibles, et pour le clin d’œil, portent le nom des petites-filles de l’inventeur : Célia, Tessa et Mia ! Les meubles Laurentable, sont déjà brevetés à l’INPI et se vendent avec l’outil intégré. Après avoir investi 40 000 €, Laurent Richez fait fabriquer ces meubles en Chine, le coût en France, étant trop élevé. Quant au prix d’un meuble Laurentable, le prix débute à 349 €.

Il se murmure qu’une grande enseigne de bricolage s’intéresse à cette invention, et ce serait plutôt une bonne nouvelle pour l’inventeur. Le site de l’entreprise semble actuellement hors service, je ne pourrai malheureusement pas vous rediriger vers leur lien. Et vous ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .