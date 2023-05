PlaneteBain invente un WC avec lave-mains intégré pour économiser l’eau potable dans les toilettes

Dans notre société actuelle, la préservation des ressources naturelles est devenue primordiale et trouver des moyens d’économiser l’eau est essentiel. Et dans les toilettes, nous consommons entre 6 et 9 l d’eau à chaque chasse d’eau, sans compter l’eau nécessaire pour le lavage des mains, avant et après le passage aux toilettes. Cependant, grâce à des innovations technologiques telles que les lave-mains intégrés aux WC, il est désormais possible de réduire considérablement notre consommation d’eau tout en maintenant des normes élevées d’hygiène personnelle. Le concept d’un lave-mains intégré aux toilettes est simple, mais efficace. Nous vous proposons de découvrir le pack WC surélevé Sortie Horizontale avec lave-mains intégré vendu chez Leroy Merlin.

Présentation du pack WC surélevé

Ce pack WC à poser complet garantit une solution pratique et économique pour réduire la consommation d’eau grâce à son lave-mains intégré et son système de recyclage de l’eau. Il comprend tous les éléments essentiels tels qu’une cuvette surélevée avec bride, un réservoir équipé d’un lave-mains, un mécanisme de chasse et un abattant. De plus, il est livré avec une bonde et un robinet situé sur le lave-mains. En revanche, ce dernier devra être positionné uniquement à gauche. L’avantage clé de ce réservoir est sa capacité à recycler l’eau utilisée lors du lavage des mains. Lorsque vous vous lavez les mains, l’eau s’écoule directement dans le réservoir d’eau, prête à être réutilisée lors de la prochaine chasse d’eau. Cela permet une utilisation plus efficace de l’eau, contribuant ainsi aux économies d’eau significatives, jusqu’à 14 600 l / par an, tout en maintenant un haut niveau d’hygiène.

Les caractéristiques techniques de ce pack WC

Type de WC : WC à poser.

Type de cuvette : surélevé et réservoir lave-mains intégrés.

Type de sortie de la cuvette : sortie horizontale.

Type de bride : avec (présence d’un rebord de rinçage à l’intérieur de votre cuvette).

Forme de la cuvette : arrondie (O-shape).

Manchon d’évacuation : non inclus.

Volume de chasse (en L) : mécanisme 3/6 l.

Mécanisme de chasse du réservoir : fourni.

Robinet d’arrêt : non fourni.

Fixations cuvette / sol : fournies.

Matière de la cuvette : céramique.

Matière de l’abattant : duroplast.

Abattant déclipsable : oui.

Abattant frein de chute : oui.

Dimensions (mm) : hauteur : 870.

Hauteur avec robinet : 1020.

Largeur : 375.

Profondeur : 685.

Hauteur d’assise (Sans abattant) : 465.

Diamètre d’évacuation : 100.

Hauteur d’alimentation du réservoir : 765.

Distance mur / évacuation : 120.

Hauteur sol / évacuation : 180.

Conforme aux normes : EN 997-A1.

Informations complémentaires : poids total : 40 kg / garantie céramique : 10 ans / garantie mécanisme et abattant (hors pièces d’usures) : 2 ans.

Le pack Pack WC surélevé sortie horizontale avec lave-mains intégré est vendu chez Leroy Merlin au prix de 449 €.

Pourquoi un réservoir intégré peut agir sur votre facture d’eau ?

Au lieu d’avoir un lavabo séparé dans la salle de bains, un petit lavabo est intégré au-dessus du réservoir de chasse des toilettes. Lorsque vous utilisez les toilettes, l’eau avec laquelle vous vous êtes lavés les mains s’écoule directement dans le réservoir de chasse. Cela permet de réutiliser cette eau pour la prochaine chasse. Ce qui réduit considérablement la quantité d’eau nécessaire à chaque utilisation.

En plus des avantages évidents en matière d’économie d’eau et d’énergie, les lave-mains intégrés aux toilettes offrent également des avantages sanitaires. En effet, ils encouragent les personnes à se laver les mains après être passées aux toilettes. Ce qui peut être une idée pratique, car selon cette étude, un Français sur deux ne se laverait pas les mains une fois sorti des toilettes !