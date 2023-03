Iseo Clean : l’invention d’un réservoir de WC avec lavabo intégré (universel) pour économiser l’eau potable

Le design d’une bonne invention doit réunir deux principales qualités : la praticité et l’esthétique. Évidemment, ces conditions sont aussi valables pour les équipements sanitaires. La preuve, Wirquin a inventé un réservoir de WC qui intègre un lavabo et un robinet. Avec une expertise de 40 ans, cette marque anticipe des solutions de plomberie et sanitaires innovantes. Baptisé Iseo Clean, le réservoir développé par l’enseigne promet plusieurs avantages, l’économie d’eau et le gain d’espace.

De l’eau potable dans les toilettes, un non-sens

L’eau potable utilisée dans nos WC est un véritable gaspillage. On utilise de l’eau propre à la consommation là où la potabilité ne sert strictement à rien. En moyenne, une personne évacue environ 13 140 l d’eau par an dans les toilettes. Dans un foyer de 4 personnes, la perte annuelle monte à plus de 52 560 l versées directement dans les égouts. À l’échelle nationale, les chiffres sont certainement gigantesques. Pourtant, l’eau est une ressource naturelle précieuse et épuisable que l’on doit préserver. Le fait de la préserver contribue à prévenir les pénuries, surtout que les épisodes de sècheresse deviennent de plus en plus fréquents. L’utilisation de cet équipement de Wirquin pourrait vous permettre d’engager un premier pas vers la préservation de cette ressource.

Un concept intelligent

Le réservoir Iseo Clean est un équipement deux en un surmonté d’un lave-mains. Sa conception ingénieuse permet ainsi de récupérer l’eau grise du lavabo directement dans la cuve de la chasse d’eau après s’être lavé les mains. Ce modèle conçu par Wirquin se démarque par son design, mais également par son matériau de fabrication. Ce dernier est conçu avec du plastique résistant et léger, assurant une manipulation et une installation plus aisées. Par ailleurs, ce matériau est naturellement antibactérien. Il empêche le développement de micro-organismes au sein du réservoir. Afin de s’intégrer harmonieusement dans les toilettes, le plastique imite la céramique.

Gain d’espace et économies

Le second avantage d’Iseo Clean est le gain d’espace qu’il offre. Très souvent, l’espace consacré à une pièce sanitaire est assez étroit. Certaines toilettes sont même si exiguës qu’elles ne peuvent pas accueillir un lave-mains indépendant. Les utilisateurs sont donc contraints d’aller dans la salle de bains ou dans la cuisine pour pouvoir se laver les mains. Un réservoir intégrant un lavabo résout ce problème. Mais vous l’aurez compris, Iseo Clean permet surtout d’économiser l’eau en revalorisant les eaux usées.

L’appareil est équipé d’un système double chasse classique (3l/6l) qui réduit également la consommation d’eau. Vous réalisez en conséquence de petites économies financières tout en faisant un geste pour la planète. Selon le fabricant, cette invention permet d’économiser jusqu’à 40 000 l d’eau par an. Alors que le mètre cube coûte au moins 4,30 € en France, vous pourriez économiser jusqu’à 52 € par an. Le prix du kit Wirquin Iseo Clean est de 99,79 € sur Amazon, ce qui veut dire qu’il est rentabilisé en seulement deux ans. Il est évalué à 3,6 / 5 pour 385 commentaires.