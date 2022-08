10 inventions et innovations qui vont révolutionner nos toilettes et WC

Dans chacune de nos habitations nous avons une pièce que l’on appelle cabinets, petit coin, waters, WC, pipi-room, tinette, chiottes, goguenots, gogues, où nous soulageons nos envies pressantes. Et cette pièce, qui n’a pourtant rien de très avenant (quoique certains aiment y passer des heures avec un bouquin) est aussi un lieu de créativité pour tous ceux aiment réfléchir à comment améliorer notre quotidien. Ce qui intéresse les inventeurs dans les toilettes, ce sont, la plupart du temps, des solutions innovantes pour économiser l’eau potable que nous déversons chaque jour dans les égouts. Et certains ont des idées intéressantes, de petites astuces simples, qui vous feront gagner quelques euros, et économiser quelques mètres cubes d’eau sur l’année. Retour sur 10 inventions ou innovations qui se trouvent dans les WC.

The Peequal, les urinoirs pour femmes

Si vous avez déjà assisté à un grand événement de type festival musical, concert ou meeting aérien, et que vous êtes une femme, vous avez forcément fait la queue devant les toilettes pour soulager une envie pressante. Deux jeunes femmes anglaises, prônant l’égalité des sexes, et rageant de voir les hommes patienter deux minutes contre deux heures pour ces demoiselles, ont décidé d’inventer The Peequal, des urinoirs destinés aux femmes. De couleur rose bonbon, ces toilettes portables et sans contact, ne possèdent ni porte, ni plafond. Seules les épaules de l’utilisatrice sont visibles de l’extérieur. Conçues pour 6 femmes en même temps, elles peuvent même discuter ensemble dans ce moment particulier. Retrouvez tous les détails des urinoirs pour femmes The Peequal.

Des toilettes qui rapportent de la cryptomonnaie

Ces toilettes ont été inventées par Cho Jae-Weon, professeur d’Ingénierie Urbaine et Environnementale à l’Institut National des Sciences et Technologies d’Ulsan (UNIST). Parce qu’il trouve déraisonnable d’utiliser de l’eau potable pour aller aux toilettes, il invente d’abord un système de méthaniseur en reliant les toilettes au système de chauffage. La matière sèche quant à elle, sert de fumier pour les cultures proches de l’université. Puis, il se dit que les étudiants pourraient être « rémunérés » à chaque passage aux toilettes. Il invente alors une cryptomonnaie, le Ggool et rémunère chaque étudiant se délestant dans les toilettes. L’étudiant peut gagner 10 Ggool par jour, qu’il peut ensuite dépenser à la cafétéria de la fac. Retrouvez tous les détails de ces toilettes lucratives.

Giddel, le robot nettoyeur de WC

Avouons que la « corvée de chiottes » n’est pas la plus agréable… Pour tenter de mettre fin à ce passage obligé, une start-up fondée en 2017 a mis au point Giddel, le premier robot de nettoyage pour les toilettes. Avec son look sympa, il s’adapte à toutes les cuvettes et va frotter à votre place. Grâce à ses brosses multiples, il va s’attaquer aux moindres recoins, même ceux que vous avez du mal à atteindre à la main. Une fois installé sur votre cuvette, vous le démarrez et il s’occupe de tout. Bon, il faudra quand même nettoyer les brosses du robot, mais c’est plutôt un bon plan, un robot qui nettoie la cuvette à votre place non ? Retrouvez tous les détails sur Giddel, le robot nettoyeur.

Sandi, des toilettes sans eau, sans électricité mais avec du sable

Ces toilettes représentent un système unique et durable, qui se destine avant tout aux populations qui n’ont pas accès à l’eau ni à l’électricité. Les toilettes sont dotées d’une chasse mécanique qui déclenche un tapis roulant recouvert d’une couche de sable. L’urine tombe dans un réservoir, et les matières fécales sur le tapis roulant qui les emmènent dans un autre réservoir. L’urine servira immédiatement d’engrais et les excréments seront ajoutés au compost pour les cultures. Retrouvez tous les détails sur les toilettes mécaniques Sandi.

BOKU, les toilettes françaises à la japonaise !

Au Japon, lorsque l’on se rend au petit coin, on ne trouve pas de papier toilette, mais des toilettes armées de gicleurs qui nettoient vos parties intimes. Et BOKU entend bien lutter contre la déforestation nécessaire à la fabrication du papier toilette avec ses WC à la japonaise, qui ont fait un véritable carton sur Ulule lors de leur lancement.

La marque décrit son invention ainsi : « Le bidet BOKU projette un ruisseau d’amour fin et puissant entre vos demi-lunes de grands seigneurs et de grandes dames ». Ce bidet s’installe sur des toilettes classiques et ne nécessite pas d’électricité. En moins de 10 minutes d’installation, vous aurez deux jets autonettoyants qui viendront laver vos parties intimes. Une petite serviette à proximité, et le tour est joué… Adieu le papier toilette ! Retrouvez tous les détails sur BOKU.

Les toilettes qui détectent les maladies

Les urines et les selles sont d’excellents révélateurs de maladies… Pour tenter de détecter au plus tôt des pathologies parfois graves comme le cancer colorectal, des chercheurs de l’Université de Stanford, aux Etats-Unis, ont imaginé des toilettes un peu particulières: ces WC embarquent de nombreux capteurs qui permettent de détecter l’empreinte anale de chaque utilisateur, puis d’analyser les selles et urines en direct ou presque. Les toilettes se dotent également d’un système basé sur l’Intelligence Artificielle, qui étudie les données et images, puis, en cas de détection d’une anomalie, les transmettent aux services médicaux. Cela peut prêter à sourire, mais cette invention pour être d’une importance capitale sur la détection précoce de certaines maladies parfois mortelles. Retrouvez tous les détails de ces toilettes « médicales ».

Les Big Ass Toilet produisent de l’énergie

Cette invention nous vient d’un cabinet d’architecte de Singapour, Spark, qui conçoit des petites cabines imprimées en 3D et qui permettent de recueillir les matières fécales pour les transformer en électricité. Big Ass Toilet a été pensé pour les 2.5 milliards de personnes sur terre qui n’ont pas encore de toilettes et qui font leurs besoins dans la nature ou dans les rivières ! Ce qui provoque des pollutions des eaux et des transmissions de bactéries et de maladies comme E. Coli ou le choléra, ainsi qu’une mortalité infantile importante. Ces toilettes innovantes sont donc imprimées en 3D (résine de biopolymère et fibre de bambou) et installées en 3 jours. Elles se composent d’un récupérateur de déchets et d’un système de convoyage qui les emmènent vers un dôme enterré. Ce dôme alimente un micro-unité de cogénération qui produit électricité et chaleur. Les matières sèches, quant à elles, serviront à fertiliser les sols cultivés. Retrouvez tous les détails des Big Ass Toilet.

Les « toilettes vertes » de Bill Gates

En 2018, Bill Gates présentait le projet de toilettes vertes qui permettraient de traiter les excréments humains et de les transformer en engrais. Gates a investi plus de 200 millions de dollars dans la recherche sur ce projet. Les toilettes vertes devraient, grâce à des produits chimiques injectés dans le système, transformer les matières fécales en engrais pour les cultures. Le créateur de Microsoft envisage à l’horizon 2030 de faire un bénéfice de 6 millions de dollars sur son invention, et il exhorte les collectivités locales à équiper tous leurs bâtiments avec ses toilettes écologiques et utiles ! Retrouvez tous les détails sur le projet de Bill Gates.

Les toilettes avec lavabo intégré

Ce n’est pas véritablement une invention car cela existe depuis longtemps. Mais, avec les efforts que nous devons faire pour économiser l’eau, les toilettes avec lave-main intégré sur la chasse d’eau sont un véritable bon plan. Deux possibilités pour acquérir ces toilettes avec lave-mains intégré :

Changer l’ensemble de vos WC pour un modèle avec lave-main;

Changer uniquement le réservoir de la chasse d’eau par un réservoir avec lave-main.

Au lieu de prendre de l’eau au lavabo pour vous laver les mains avant et après passage aux toilettes, vous pourrez le faire directement dans les toilettes et l’eau utilisée pour vous laver les mains sera ensuite utilisée pour tirer la chasse d’eau. Retrouvez tous les détails des toilettes avec lavabo intégré.

Boss Bidet transforme vos WC en toilettes japonaises

Boss Bidet est un petit kit qui s’installe en quelques minutes sur n’importe quels WC, et qui les transforme en toilettes japonaises. Il vous permet de faire des économies de papier toilette, puisque vous n’en n’achèterez plus ! Il fonctionne sans électricité et permet donc d’ajouter une « option lavante » à vos WC; le système utilise la pression de l’eau pour fonctionner. En France, nous avons encore du mal à nous passer de papier toilette; pourtant, les toilettes japonaises sont plus hygiéniques puisque vous vous lavez à chaque passage, et plus écologiques puisque vous n’utilisez plus de papier toilette, responsable du sacrifice de 10 millions d’arbres chaque année ! Retrouvez tous les détails sur le Boss Bidet.