Papier toilette : 3 alternatives écologiques, hygiéniques et économiques

Un Européen consomme en moyenne 13 kilos de papier toilette par année. Ces 13 kilos équivalent à 120 rouleaux, pour un total de 8,5 milliards d’euros par an dépensés dans cet élément qui semble indispensable. Le seul moyen d’évacué le papier toilette, qui provient en majorité de nos forêts, c’est en tirant la chasse d’eau et en consommant des litres d’eau potable. Il est donc une véritable problématique écologique. De plus en plus de foyers n’hésitent pas à trouver des alternatives afin de préserver notre planète, qui seraient d’une part plus hygiéniques mais également plus écologiques et économiques. On vous en présente 3 !

Le papier toilette lavable

Les amateurs du zéro déchet connaissent évidemment cette alternative. Le papier toilette lavable est similaire au papier que nous connaissons. Seule différence : il est fabriqué en tissu lavable. Qui dit lavable dit réutilisable ! Plus besoin de jeter votre papier après utilisation, il vous suffit de la laver et il est prêt pour une nouvelle utilisation. Cette alternative est certes moins pratique mais promet une économie considérable. De plus, elle n’a aucun impact sur l’environnement et contribue à la réduction des déchets. Pour ce qui est de son prix, il vous faudra compter environ 20€ pour un rouleau de papier toilette lavable. Sachez qu’il est également possible de le fabriquer soi-même.

Les toilettes japonaises

Une des alternatives les plus connues à l’utilisation du papier toilette, ce sont les toilettes japonaises. Le concept est simple, un petit jet d’eau vient directement nettoyer vos parties intimes après votre passage aux toilettes. Ce qui fait tout simplement disparaitre votre budget papier toilette puisque vous n’en n’avez plus besoin. De plus, le rinçage est naturel, hygiénique et n’agresse pas votre peau. Et il est également possible de bénéficier d’un programme de séchage ! Lorsqu’il est activé, un léger souffle d’air chaud se met en route afin de sécher vos parties intimes. En ce qui concerne le prix, les toilettes japonaises se vendent en moyenne à un prix d’environ 500€, mais cela varie en fonction du modèle que vous choisissez.

Le gant de toilette

Tout comme le papier de toilette lavable, le gant de toilette est un moyen efficace de réduire les déchets. Bien que cela ne soit pas vraiment pratique et agréable, le gant de toilette reste néanmoins une alternative au papier toilette classique. Plus besoin d’utiliser des tonnes de papier, il vous suffit de laver votre gant de toilette après chaque utilisation. Pour ce qui est du prix, un gant de toilette ne vous coûtera pas bien cher. Entre 1€ et 5€ en moyenne. L’avantage est que les gants de toilette sont disponibles dans n’importe quelle grande surface !

Le BOKU (bonus)

Cette alternative au papier toilette est sûrement celle que l’on connait le moins. Pourtant, cette invention a été développée en France. Vous l’aurez compris, le BOKU permet de nettoyer nos parties intimes à l’aide d’un dispositif ingénieux. Il vous suffit de visser un accessoire sur la cuvette de vos toilettes puis de le relier à votre système hydraulique. Cette action prend moins de 10 minutes et vous promet des fesses toutes propres ! Pour le prix, le BOKU est disponible en précommande à 89€ au lieu de 119€. Il ne vous reste plus qu’a essayer, on est sûrs que vous approuverez !