WC Health : un design qui balaye tous les inconvénients des toilettes traditionnelles

Je vous préviens, j’ai vu plus glamour en termes d’article à rédiger ! Néanmoins, l’action de déféquer nous concerne toutes et tous, et nous n’avons, à priori, pas la meilleure position qu’il soit pour la réaliser. Vous poussez pour aller à la selle ? Vous pensiez que c’était la norme, si l’on peut dire ? En réalité, non, elle ne l’est pas… Notre position sur les toilettes n’est pas optimale et nous force à solliciter nos organes pour libérer l’intestin. Une invention turque, et ce n’est pas une blague, pourrait changer la donne ! Son nom : WC Health, un concept innovant de toilettes nouvelle génération signé Güral Vit, vendu autour de 350 €. Ce modèle allie design, hygiène optimale grâce aux ions d’argent antibactériens, et surtout, une position pensée pour notre santé. Rien que ça. Les personnes atteintes de maladies telles que le syndrome du côlon irritable, sauront combien la position sur les toilettes est importante. Présentation.

S’accroupir, une position normale, mais pas très confortable

Nos toilettes classiques ne sont pas nos alliées, surtout quand il s’agit de soulager l’intestin en douceur. Sur la plupart des toilettes, on s’assoit, comme on le ferait sur une chaise ! Et, lorsque l’on est assis, l’angle ano-rectal se plie, ce qui oblige notre corps à forcer pour évacuer. Résultat ? Des efforts inutiles, des poussées qui fatiguent la vessie, le rectum et le plancher pelvien. Le concept WC Health intègre la position accroupie dans un design de toilette moderne. En élevant les genoux au-dessus des hanches, on rétablit un angle naturel, on détend les muscles pubo-rectaux, et on facilite une évacuation complète et fluide. Et, contrairement aux toilettes turques classiques, ici pas besoin de s’agenouiller comme à la gym.

Quelle est donc la position idéale pour les toilettes ?

Vous n’aurez peut-être pas les moyens de vous offrir les WC Health, mais vous pouvez provoquer la position accroupie grâce à quelques astuces simples. Ainsi, par exemple, s’installer avec les genoux surélevés (sur un petit marchepied ou avec les pieds sur la pointe) permet de retrouver cette fameuse position accroupie, celle que notre corps réclame. Ajoutez à cela un petit exercice de respiration, soufflez doucement dans la main fermée pour guider la pression vers l’arrière, et hop, le tour est joué. Moins de poussée, plus de détente, et des viscères préservés pour l’avenir. Et, pour les sceptiques : oui, c’est aussi valable pour les hommes que pour les femmes, les enfants, les personnes âgées, et même les sportifs de haut niveau.

Une position à adopter dès maintenant pour éviter bien des désagréments

Le saviez-vous ? En position assise classiquesur les WC, l’angle entre le rectum et le canal anal forme un coude. Résultat : on pousse, on force, on bloque sa respiration. On risque donc au passage des descentes d’organes, des hémorroïdes, voire des troubles du plancher pelvien. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe une alternative simple et accessible : la position accroupie.

Avec les genoux plus hauts que les hanches, les pieds légèrement écartés, le buste penché vers l'avant et une respiration douce en soufflant comme dans une paille, on rétablit l'alignement naturel du rectum. Et vous, êtes-vous prêts à tester la position accroupie pour révolutionner vos passages aux toilettes ?