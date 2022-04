Giddel : Vous en avez assez de récurer vos WC ? Voici un robot pour nettoyer les toilettes à votre place !

Quelle est l’une des corvées ménagères les plus désagréables à effectuer, et pourtant indispensable ? Cette corvée est probablement celle qui consiste à se munir d’un balai pour WC pour récurer les moindres recoins de la cuvette ! Reconnaissons que c’est une tâche nécessaire mais assez ingrate pour celui ou celle qui doit s’y coller ! Pour nous faciliter la tâche, mais aussi celle des agents qui entretiennent les toilettes des collectivités, une start-up américaine, Altan Robotech, pionnière dans le nettoyage et la désinfection automatique, propose Giddel, un robot de nettoyage pour les toilettes qui pourrait être très utile ! Présentation.

Altan Robotech c’est qui ?

Cette entreprise, fondée en 2017, se concentre sur l’amélioration de la qualité de vie grâce à l’automatisation. Elle conçoit des appareils qui permettent à leurs clients de se dégager du temps libre. L’entreprise propose plusieurs dispositifs de nettoyage, tous brevetés et déjà commercialisés : Le Giddel, premier robot de nettoyage de toilettes au monde sur lequel nous reviendrons en détails. Mais également, trois autres dispositifs germicides UVC combinant une sécurité et une facilité de programmation uniques au monde.

Le robot de nettoyage des toilettes Giddel c’est quoi ?

Notons d’abord son look adorable pour un objet de ce genre ! Bleu et blanc, au design épuré et moderne, il donnerait presqu’envie de nettoyer ses toilettes plusieurs fois par jour ! Giddel s’adapte aussi bien aux cuvettes rondes qu’allongées: il va frotter le haut, l’intérieur, mais également les endroits les plus récalcitrants comme les rebords ou le fond de la cuvette. Equipé de brosses à mouvements radiaux, ondulés et verticaux, il contourne les obstacles et nettoie en profondeur grâce à la pression d’eau, eau qui se trouve dans le réservoir intégré. Giddel se charge sur secteur puis fonctionne en autonomie, une fois installé sur la cuvette des WC. Avec lui, vous ne toucherez plus les cuvettes des WC, bien qu’il faille quand même le nettoyer ensuite ! Le robot de nettoyage pour WC est livré avec sa borne de recharge, trois brosses de nettoyage différentes, trois supports de montage, une bouteille pour le remplir, un guide d’installation et un abattant de WC long ou allongé.

Combien ça coûte ?

Giddel est disponible à la vente sur le site d’Altan Robotech, comme tous les autres produits de désinfection de la marque. Aux Etats-Unis et au Canada, la livraison est gratuite et il est affiché au prix de 399,99$ US ou 498,27$ CAD… Ce qui revient à environ 365€ chez nous. Attention, rien n’indique que la livraison est possible en France. Si le robot nettoyeur de WC vous intéresse, nous vous conseillons de contacter directement le fournisseur, en bas à gauche de cette page ! C’est évidemment un peu cher pour nettoyer les toilettes, mais il devrait néanmoins conquérir le cœur des fans d’objets originaux et utiles…