Les innovations luxueuses sont partout, même dans les endroits auxquels nous ne pensons pas de prime abord : les toilettes ! Depuis quelques années, les toilettes deviennent « intelligentes », et certaines dépassent l’entendement en termes de technologie et de prix ! C’est le cas avec le fabricant américain Kohler, spécialiste dans ce domaine depuis 1873. Dernièrement, l’entreprise a lancé les toilettes intelligentes baptisées Numi 2.0, et elles visent à redéfinir l’expérience de l’utilisateur en matière de confort et d’hygiène. Un design hors du commun, des fonctionnalités en pagaille, et une utilisation maîtrisée du « p’tit coin », ou quand les toilettes proposent une expérience originale, à un prix aussi original, que vous découvrirez ensuite. Je vous présente les Numi 2.0 immédiatement.

Numi 2.0, bienvenue dans le futur !

Le premier constat se fait sur le design de ces toilettes qui ne ressemblent pas à des toilettes conventionnelles, mais un meuble design doté d’un couvercle. Honnêtement, il m’a fallu quelques secondes pour comprendre qu’il s’agissait bien de WC et non d’un meuble de rangement design ! Sa première fonctionnalité est le couvercle automatisé, qui détecte votre présence et s’ouvre automatiquement. Pourquoi ? Eh bien, pour vous éviter de toucher la lunette, et ainsi réduire les risques liés aux germes et bactéries présentes sur cette dernière. Le couvercle est également équipé de la technologie QuietClose, garantissant une fermeture en douceur et sans bruit, c’est vrai, le claquement soudain de la lunette peut être dérangeant ! De plus, elles disposent d’une fonction de pré-mouillage de la cuvette, ce qui évite le nettoyage et l’utilisation d’un balai-brosse, peu hygiénique ! Cette fonction permet aussi de diminuer la quantité d’eau utilisée pour la chasse d’eau.

Un confort à toute épreuve !

Si vous êtes de ceux qui squattent les WC pour lire, ou regarder des vidéos, les Numi 2.0 risquent de ne pas arranger les choses pour ceux qui attendent la place ! En effet, il se dote d’un préchauffage du siège, qui maintiendra votre fessier au chaud, même l’hiver. De plus, pour une ambiance zen, il s’équipe d’un éclairage LED ambiant ajoute une touche esthétique, projetant des lumières colorées autour de la cuvette. Au moins la nuit, vous n’aurez plus à allumer la lumière ! D’ailleurs, vous pouvez personnaliser ces lumières via une application mobile pour créer une atmosphère relaxante. C’est bien connu, les toilettes sont parfois le seul lieu dans lequel on peut réellement être tranquilles, non ?

Confort, mais également et surtout hygiène !

Le confort aux toilettes est important, mais ce qui prime, c’est essentiellement l’hygiène ! Et, avec le Numi 2.0, c’est un système d’hygiène avancé qui vous attend. Ainsi, il se dote assez logiquement de jets nettoyants pour minimiser l’utilisation de papier-toilette. Par exemple, une baguette en acier inoxydable permet de régler plusieurs paramètres de pulvérisation, tels que la température, la pression de l’eau et la forme du jet, assurant une hygiène personnalisée et efficace pour chaque utilisateur. Côté toilettes, l’appareil intègre par ailleurs un mode autonettoyant qui utilise des rayons UV combinés à de l’eau électrolysée pour désinfecter l’intérieur des toilettes.

Enfin, les odeurs se verront emprisonnées par un système de désodorisation automatique, vous dispensant d’aérosols et autres parfums étranges ! Et, si l’électricité venait à manquer, il dispose d’une batterie qui permet une centaine d’utilisations en autonomie. Vous voulez connaître le prix ? J’espère que vous êtes assis, car il faudra débourser 10 900 € pour vous offrir le luxe dans vos toilettes ! Si vous l’achetez maintenant, il est en promotion au prix de 8 200 € sur le site de l’entreprise. Alors ? Seriez-vous prêts à investir une telle somme pour des toilettes ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .