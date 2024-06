Une start-up réinvente le balai de WC avec un accessoire plus hygiénique, sans poils ni porte-brosse

Parmi les tâches ménagères, il en est une que nous aimerions souvent éviter, c’est le nettoyage de la cuvette des WC ! Honnêtement, qui apprécie ce moment précis où muni d’un gant de préférence, vous plongez la main dans les toilettes pour gratter les bords, et le tartre qui se colle au fond… Oui, je sais, il existe des balais pour les toilettes, mais pour ma part, je les trouve inefficaces et fragiles. Les produits chimiques avec leur flacon en forme de tête de canard ? D’accord, mais cela ne décolle que très rarement le tartre au fond et sur les bords. Une start-up allemande, Clooubrush révolutionne le nettoyage des WC avec une brosse innovante actuellement en campagne sur Kickstarter. Mais, qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? Je vous explique tout immédiatement.

La campagne de financement dépasse déjà les 34 000 €

En Allemagne, la start-up Clooubrush innove en matière de nettoyage des WC avec un appareil révolutionnaire, qui, au regard du succès de la campagne, devrait être commercialisée bientôt. En quelques jours, la campagne a réuni près de 34 000 € alors que l’objectif était de 1 800 € ! Cette brosse s’accroche à côté des WC et remplace le balai, le porte-brosse et le côté peu hygiénique qui va avec. Clooubrush se targue d’introduire une nouvelle ère d’entretien des toilettes sans contact, hygiénique et écologique.

Uniquement avec la pression de l’eau

Selon CLOOUBRUSH, leur nouvel appareil redéfinit les standards d’hygiène des toilettes grâce à sa conception innovante et sa technologie brevetée. Cette dernière étant tenue secrète, il va être compliqué de vous en donner les détails. Néanmoins, il semblerait que contrairement aux brosses traditionnelles, Clooubrush utilise uniquement la pression de l’eau pour nettoyer minutieusement et hygiéniquement les toilettes. La start-up annonce également que sa brosse révolutionnaire serait fabriquée à partir de plastique recyclé, qu’elle serait résistante à la saleté et à l’eau, et utilisable pendant plusieurs années. La brosse révolutionnaire répartit uniformément sa solution nettoyante, empêchant l’eau sale de couler sur le siège des toilettes, un problème fréquent avec les brosses traditionnelles. Toujours selon les dires de la start-up, l’appareil ne laisse pas de gouttes disgracieuses et désagréables sur le siège des toilettes ou le sol, contrairement aux brosses classiques. En outre, il est deux fois plus rapide à utiliser et sa solution nettoyante est à la fois efficace et entièrement biodégradable.

Une campagne de financement qui cartonne

Cette brosse révolutionnaire est actuellement en précommande au prix de 49 € au lieu de 78 € sur Kickstarter. Une belle réduction de 54 % par rapport au prix auquel elle sera commercialisée après la date de livraison prévue, en décembre 2024. Honnêtement, si cet appareil fonctionne réellement, je pense qu’il s’agit là d’une invention assez révolutionnaire. Car vraiment nettoyer les toilettes, même chez moi, ne me passionne pas. Il est tout simplement répugnant de devoir récurer ce que les autres ont parfois laissés ! J’imagine aussi très bien cette invention dans les toilettes publiques, car les balais quand ils sont disponibles sont dans un tel état qu’il ne vaut mieux pas les utiliser…

Avec le Clooubrush, vous ne touchez à rien, juste à la brosse qui envoie de l’eau sous pression pour une cuvette nickel chrome ! Personnellement, j’adhère à cette invention, et l’achèterai probablement quand elle sera commercialisée. Et, vous ? Seriez-vous prêt à investir dans ce type d’accessoire ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

