L’invention d’un WC antiadhésif et « super glissant » pour réduire la consommation d’eau des toilettes

Découvrir des traces d’excréments lorsqu’on soulève le couvercle des WC est certes peu agréable et oblige souvent à tirer plusieurs fois la chasse d’eau des toilettes. Heureusement, les scientifiques pensent avoir trouvé une solution à ce problème avec une invention qui permettra d’économiser des litres d’eau et éviter une surconsommation. Dans un article publié récemment dans la revue Advanced Engineering Materials, des chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Huazhong, en Chine, affirment avoir créé une surface de cuvette de toilettes antiadhésive et « super glissante ».

Des toilettes « à chasse d’eau super glissante résistante à l’abrasion »

En réalité, les surfaces de toilettes glissantes ne sont pas nouvelles. Certains fabricants proposent des modèles recouverts de matériau comme le téflon pour empêcher l’adhérence des excréments. Cependant, ceux-ci ont une efficacité limitée dans la mesure où leurs propriétés antiadhésives diminuent avec le temps à cause de l’usure. La solution proposée par les chercheurs chinois repose sur une approche tout à fait différente. Effectivement, l’équipe a utilisé la technologie d’impression 3D pour fabriquer ce qu’elle appelle Abrasion-Resistant Super-Slippery Flush Toilet (ARSSFT), que l’on peut traduire par « toilette à chasse d’eau super glissante résistante à l’abrasion » en français.

L’ensemble du matériau repousse les substances indésirables

La principale particularité de cette invention réside dans le fait que l’ensemble du matériau repousse les matières fécales, mais pas seulement la surface. L’ARSSFT est constituée d’un mélange de plastique et de grains de sable hydrophobes. Grâce à une technique de frittage sélectif par laser, les chercheurs ont pu créer une structure 3D autoportante avec une architecture poreuse. Le matériau a ensuite été baigné dans de l’huile de silicium, qui s’est infiltrée par les pores pour s’y loger. Pour tester l’efficacité du traitement, les chercheurs ont fabriqué un modèle réduit de cuvette de toilette.

Réduire le gaspillage de l’eau

Le prototype a ensuite été soumis à la force de huit litres d’eau après quoi il a subi une séance d’abrasion au papier de verre. L’équipe a également utilisé une lime et un couteau Stanley pour infliger des dommages délibérés. Étonnamment, le matériau a préservé sa propriété antiadhésive, malgré de telles tortures. Pour tester la capacité de la cuvette à ne pas retenir les matières organiques, les scientifiques ont jeté dedans de la boue, du lait, du yaourt, du miel très collant et même des excréments synthétiques. Aucun de ces produits n’a adhéré à sa surface.

Grâce à cette invention, les universitaires espèrent contribuer à la réduction de la consommation d’eau dans les WC privés et publics, tout en améliorant l’hygiène. « Les toilettes à chasse d’eau gaspillent une quantité importante d’eau chaque jour en raison de l’adhérence inévitable entre les déchets humains et la surface des toilettes (…) Le concept de l’objet imprimé en 3D avec une propriété glissante supérieure résistante à l’abrasion améliorera le développement de matériaux super-glissants et permettra de réduire la consommation d’eau dans la société humaine », ont écrit les chercheurs. Plus d’infos : onlinelibrary.wiley.com.

