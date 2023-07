CleanHit, l’ingénieuse invention qui vous protège des microbes dans les toilettes publiques

Lorsque vous vous trouvez dans un lieu public et qu’une envie pressante se présente inopinément, vous ne savez jamais dans quel état vous trouverez les toilettes. Quant aux aires d’autoroutes, très prisées en cette période estivale, il faut « vraiment avoir envie » comme on le dit couramment. Bref, l’hygiène dans les toilettes, c’est important, mais c’est malheureusement loin d’être une généralité en France. Pour que vous puissiez vous soulager en toute sécurité et éviter une bonne gastro-entérite avant vos vacances, Richard Biernacki, un inventeur des Hauts-de-France, a créé CleanHit. C’est un minivaporisateur qui assainit les toilettes avant que votre fessier ne vienne s’y poser. Découverte.

CleanHit, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le minivaporisateur CleanHit est un produit 3-en-1 pour nettoyer les toilettes lorsque vous êtes en déplacement. À l’intérieur du flacon, on trouve un nettoyant, un désinfectant et un virucide spécialement conçu pour les lunettes de toilettes. Ce produit pratique permet de nettoyer, de désinfecter et de rafraîchir rapidement les petites pauses aux toilettes. Un simple spray et quelques secondes d’attente suffisent pour une propreté impeccable. Le flacon de 10 ml est idéal pour les voyages, qu’il s’agisse d’avion, de train ou de bus et offre jusqu’à 75 utilisations. CleanHit est non seulement très simple et rapide à utiliser, mais aussi écologique puisque son emballage en verre, papier et aluminium est entièrement recyclable.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

L’idée lui est simplement venue d’une question que tout le monde se pose, en réalité : « qui ne s’est jamais retrouvé devant une cuvette de toilettes sur laquelle on n’a pas envie de poser ses fesses ? ». Il confie l’origine de son invention dans une interview accordée au journal 20 Minutes et ajoute que c’est à l’occasion d’un départ en vacances, en 2016, que cette idée a germé. Sa femme lui avait fait visiter trois aires d’autoroute, avant d’en trouver une suffisamment propre. Au retour de ses congés, il se met en relation avec son ancien associé, puisqu’il est désormais retraité. Cet ancien associé, Richard Biernacki, est chimiste et il lui invente une formule de virucide appropriée. Puis, la santé de sa femme se dégrade et il ferme son entreprise. Quelques années plus tard, toujours persuadé du bien-fondé du CleanHit, il relance son produit avec l’aide de son fils Mathieu.

Comment fonctionne le CleanHit ?

L’histoire du CleanHit n’aurait jamais vu le jour sans le procédé révolutionnaire des microcapsules. Ces minuscules billes offrent la possibilité d’emprisonner différentes substances, notamment des parfums. Le CleanHit est aujourd’hui produit dans le nord de la France, à raison de 5 000 flacons par jour, un véritable succès pour ce produit Made in France. On va vous donner une petite idée de ce que l’on peut trouver dans les toilettes publiques et vous prouver l’importance de les désinfecter avant usage. On peut y trouver les bactéries Campylobacter, Enterococcus, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Streptococcus et Yersinia – ainsi que les virus comme les norovirus, les rotavirus et les virus des hépatites A et E, pour n’en nommer que quelques-uns. (Source : The Conversation). Désormais, leur ambition est de passer à la vitesse supérieure en recherchant des partenaires, comme des pharmacies, pour élargir leur distribution. Le CleanHit est disponible sur le site de la marque au prix de 9,90 €.