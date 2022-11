Poop-Shaming : il invente une “mousse à plouf” qui supprime le bruit et l’odeur quand vous allez aux toilettes

Parfois, les inventions sont des produits indispensables à notre vie, voire à notre survie ! Et, occasionnellement, elles sont drôles, insolites sans être d’une utilité primordiale, mais comme dit l’adage, il faut de tout pour faire un monde ! Jérémy Briffaut, un trentenaire originaire du Pas-de-Calais, a inventé un produit miracle, qui, s’il n’est pas forcément utile, pourrait sauver la face de bien des personnes… Quoi de plus désagréable que d’aller aux toilettes, chez des amis, ou pire chez la personne qui partage votre vie et de faire d’énormes « ploufs » dans les toilettes, lorsque vous déféquez… C’est la nature, mais ce peut être gênant, voire bloquant pour certaines personnes. Avec la « mousse à plouf », cela pourrait changer. Explications.

Le Poop-Shaming, un symptôme peu connu

Le poop-shaming se traduit par la gêne d’aller aux toilettes au bureau, voire l’impossibilité de faire ses besoins, par peur que les autres entendent le bruit de votre libération intestinale. D’après une étude de l’Ifop , sur 1003 salariés, 60 % des femmes sont gênées pour aller aux toilettes au bureau, et la moitié d’entre elles se retiennent toute la journée… 69 % des 40-49 ans se disent même incapables d’aller aux toilettes dans un lieu où il y a des personnes… Dans notre société, quand un homme lâche un pet, c’est l’hilarité générale, mais quand il s’agit d’une femme, c’est honteux ! Ce poop-shaming aussi appelé syndrome de la princesse provoque, à la longue, des irritations du colon, problèmes de constipation, de digestion, ou des inflammations de l’intestin.

Pourquoi cette invention ?

Jérémy Briffaut explique que son invention est un nouveau produit écoresponsable qui va supprimer le bruit et l’odeur lorsque vous allez aux toilettes. Cette gêne est souvent ressentie dans le milieu professionnel, mais également lorsque l’on entame une relation amoureuse, quand vient l’inévitable moment d’aller aux toilettes chez son amoureux ou amoureuse… Cela semble compliqué de se « mettre à nu » de ce côté-là, même après avoir passé la nuit dans le même lit ! L’inventeur a été confronté à ce problème, mais il a relevé le défi de créer la mousse à plouf… Avant cela, certains visaient sur le bord de la cuvette, pour que l’objet du délit ne tombe pas dans l’eau, ou blindaient la cuvette de papier toilette jusqu’à faire un coussin amortisseur pour ce qui tomberait dessus. Au risque de provoquer le bouchage des canalisations !

La mousse à plouf qu’est-ce que c’est ?

L’inventeur a, d’abord, essayé de mettre du liquide vaisselle dans les toilettes pour faire mousser l’eau et amortir le choc… Manqué ! Dans un coin de son appartement, il est alors devenu apprenti chimiste et a mélangé des ingrédients suffisamment denses pour obtenir de la mousse onctueuse, mais dense, évitant les éclaboussures, et capturant les odeurs. Il lui a fallu trois ans pour mettre au point sa formule magique ! En août dernier, il réalise une petite vidéo TikTok et provoque un séisme sur la toile !

Certains internautes passent commande, et révèlent que la mousse à plouf leur a sauvé la vie… Carrément ! Aujourd’hui, il faut environ quatre semaines entre la commande et la livraison, et le jeune entrepreneur a abandonné sa vie de comédien et de serveur en extras pour se consacrer uniquement à la mousse à plouf. Vendue en stick unidose, la mousse à plouf est proposée au prix de 16,99 € les 10 grosses commissions sur le site La Mousse à Plouf. Le jeune inventeur présent sur Kickstarter cherche désormais des investisseurs, pour libérer sa salle de bains de l’atelier de confection et d’emballage…