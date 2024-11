Adieu les « dépôts de matière » sur les parois des WC, cette invention change tout !

Les toilettes, une pièce que l’on oublie très souvent dans une maison, et pourtant ô combien essentielle ! Le problème des WC étant qu’ils se salissent et que l’on doive les nettoyer. Et, sincèrement, ce n’est pas la plus sympa des corvées de nettoyage ! Toujours est-il que chez moi, c’est toujours moi qui m’y colle, et je me passerai bien de ce nettoyage. La cuvette des toilettes a fait l’objet d’une très sérieuse étude scientifique publié dans la revue Wiley, nous avions abordé ce sujet dans cet article en 2023. Des chercheurs chinois ont imaginé des « toilettes super-glissantes et résistantes à l’abrasion » sous l’acronyme ARSFT, basée sur une technologie innovante qui réduirait l’utilisation de l’eau, et améliorerait l’hygiène de ce petit coin indispensable. Décryptage.

Une innovation tirée de l’impression 3D

Lorsque vous vous présentez aux toilettes pour satisfaire vos besoins personnels, les parois sont sèches. La conséquence immédiate étant que vos déchets organiques laissent des traces sur la matière qu’est la céramique en général. Si vous humidifiez la cuvette avant passage, les matières n’adhèrent pas, mais ce serait une hérésie de tirer la chasse d’eau avant, et après, évidemment. La technologie développée par les chercheurs chinois est une technologie d’impression 3D par frittage laser sélectif (SLS). Un nom « pompeux » pour, en réalité, des toilettes qui intègreraient, dès leur fabrication, des matériaux hydrophobes et des lubrifiants. Grâce à ce procédé, les cuvettes seraient « glissantes » sans besoin d’eau ou d’humidification préalable.

De nombreux tests pour réduire les « dépôts de matière »

Les chercheurs ont testé leur matière avec différents résidus, de la même texture que les excréments, sur plus de 1 000 cycles. Après ces tests, ils affirment que leur cuvette innovante conserve la totalité de ses propriétés glissantes, pour une efficacité sur le long terme. Le secret de la fabrication réside probablement dans l’architecture poreuse de la structure qui permet l’infusion progressive de lubrifiants. En termes de tests réalisés, ils ont utilisé le miel, l’un des produits les plus collants, ainsi que l’amidon, qui laisse de nombreuses traces sur une casserole lorsque l’on fait cuire des pommes de terre, par exemple.

Une innovation qui permet d’économiser beaucoup l’eau

Cette innovation permettra une meilleure hygiène des toilettes, et vous évitera la corvée de nettoyage quotidienne. Mais, ce n’est pas son seul atout, et il est encore plus important à l’échelle de la planète. Nous savons combien certaines régions du monde sont en état de stress hydrique, et manquent d’eau. De plus, dans certaines villes très peuplées, les stations d’épuration atteignent parfois leurs limites de capacité à traiter les eaux usées. Les toilettes ARSFT contrairement aux toilettes traditionnelles, qui nécessitent souvent plusieurs litres d’eau pour éliminer les saletés adhérentes, optimisent le rinçage en réduisant cette consommation à son strict minimum.

Selon les chercheurs et inventeurs de ces toilettes, l'économie d'eau serait de l'ordre de 50 % par rapport à des toilettes classiques ! Imaginez les économies pour vous et le geste indispensable pour la planète si toutes les toilettes étaient de la sorte ! Moi, je trouve cela absolument génial ! Plus d'informations sur cette étude en suivant ce lien.