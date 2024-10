Lalunet’ : cette invention récompensée au concours Lépine met fin aux problèmes d’hygiène des WC

Dans nos maisons, il est une pièce que l’on fréquente plusieurs fois par jour, qui pour certains se fait aussi « coin lecture » ! Cette pièce souvent dépourvue de Wi-Fi, ce sont évidemment les toilettes, un petit nid à bactéries sur pied que nous nous efforçons de garder propre. Si la cuvette en elle-même ne pose pas réellement de problèmes de nettoyage, ce n’est pas le cas de l’abattant et notamment de la partie qui se trouve entre les deux ! Personnellement, je suis obligée de démonter l’abattant pour nettoyer entre les deux : l’éponge ne passe pas, et le nettoyeur haute pression n’est pas recommandé à l’intérieur ! Pour résoudre ce problème d’hygiène majeur, je vous propose de découvrir l’invention de Yannick Berruyer, baptisée Lalunet’ ! La chasse aux bactéries et aux mauvaises odeurs est ouverte, et vous allez voir que cette invention mérite sa médaille de bronze au concours Lépine. Découverte.

L’invention Lalunet’ qu’est-ce que c’est ?

De prime abord, la lunette inventée est une lunette standard ! Son innovation réside dans des charnières mécaniques, qui par un système simplifié, permettent un nettoyage rapide et efficace. L’élément clé de cette innovation réside dans la suppression des charnières mécaniques classiques, car c’est bien à cet endroit que viennent se nicher les bactéries, les mauvaises odeurs et la poussière ! Concrètement, l’inventeur a remplacé ces charnières par un système en élastomère souple, une matière plastique qui permet non seulement de simplifier la structure de la lunette, mais également de la rendre beaucoup plus facile à nettoyer. Un simple coup d’éponge suffit désormais pour assurer une propreté impeccable, sans laisser de zones humides ou de résidus. Le fait qu’il n’y ait plus d’interstices entre les deux abattants rend l’opération beaucoup plus simple.

Comment installer Lalunet’ dans vos toilettes ?

Le montage de la lunette Lalunet’ se fait en seulement deux étapes, sans aucun outil nécessaire, ce qui n’est pas le cas d’un abattant classique : quelle galère à installer ! Pour fixer la lunette, il suffit d’ajuster celle-ci sur la cuvette, puis d’insérer les vis de fixation dans les trous de réglage prévus à cet effet. Il est important de bien positionner le collet carré des vis dans ces lumières. Ensuite, placez la rondelle large et la rondelle antiperte sous la cuvette, et fixez l’ensemble avec un écrou papillon. La seconde étape consiste à installer le couvercle en alignant ses clips avec les trous de la lunette. Une simple pression de la main suffit à le clipper correctement en place.

Et, Lalunet’ est fabriquée en France !

Eh oui, l’inventeur prouve que l’on peut fabriquer en France, en conservant un prix raisonnable (60 €) ! En effet, Yannick Berruyer a choisi de faire fabriquer tous les composants de son produit en France, prônant le savoir-faire local. Certes le prix est un peu plus élevé que pour un abattant classique, et encore certains prix dépassent l’entendement ! Personnellement, je préfère privilégier ce genre de produit, qui a, en plus, subi des milliers de tests que d’acheter un abattant à 10 € qui se cassera dès les premières utilisations.

Cette lunette de toilette pourrait bien devenir un standard pour les foyers soucieux d’hygiène et de simplicité d’entretien, et ça, c’est une excellente nouvelle ! Le prix de Lalunet’ est de 60 € pour le modèle de base, et ils sont tous disponibles sur la boutique de l’entreprise. Alors ? Êtes-vous convaincus, comme moi, que Lalunet’ pourrait changer notre manière d’aborder l’hygiène des WC ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .