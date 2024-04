Très astucieux ! Ces toilettes réutilisent l’eau du lavabo pour alimenter le réservoir des WC

Vous souhaitez réduire votre consommation d’eau dans les toilettes et conserver une hygiène irréprochable ? Saviez-vous qu’il existait une solution simple et facile à mettre en place ? Cette solution est d’installer un pack WC doté d’un lave-main intégré. Vous branchez le tout sur l’alimentation d’eau de vos toilettes, vous vous lavez les mains, l’eau coule dans le réservoir et sert ensuite pour tirer la chasse d’eau ! Pas bête ? Justement, en exclusivité chez Castorama, GoodHome présente le Pack WC à poser + lave-mains sans bride sortie horizontale, une solution intelligente pour les espaces réduits. Actuellement vendu au prix de 269,00 €*, c’est une excellente idée pour anticiper les possibles augmentations du coût de l’eau à venir. Découverte.

Le pack WC 2 en 1 GoodHome Cavally

Ce pack est conçu pour répondre aux besoins des petites surfaces, comme les toilettes étroites ou les salles de bains compactes. En combinant une cuvette WC à sortie horizontale et un lavabo intégré, cet ensemble astucieux vous procure un gain de place non négligeable. Vous pouvez ainsi aménager vos toilettes de manière fonctionnelle, sans compromettre le confort. L’une des caractéristiques essentielles du Pack WC Cavally est sa cuvette en céramique blanche sans bride. Contrairement aux toilettes traditionnelles avec des rebords, cette conception novatrice facilite grandement le nettoyage. Lorsque vous actionnez la chasse d’eau, la cuvette sans bride permet d’éliminer la majorité des bactéries et des résidus, assurant ainsi une hygiène optimale. Vous gagnez ainsi du temps et pouvez profiter d’un environnement propre et sain.

Quelles sont les économies d’eau que vous pouvez réaliser avec ce pack 2-en-1 ?

Ce pack s’équipe d’un mécanisme de chasse d’eau 3/6 L, ces toilettes vous permettent de choisir entre une petite chasse d’eau de 3 litres ou une chasse plus complète de 6 litres en fonction de vos besoins. Cette fonctionnalité intelligente vous aide à économiser l’eau tout en préservant l’environnement, sans compromettre l’efficacité du rinçage. Pour un confort d’utilisation optimal, l’abattant du Pack WC Cavally est fabriqué en thermodur, un matériau robuste et durable. De plus, il est déclipsable, ce qui facilite son retrait pour le nettoyage. Le frein de chute intégré garantit une fermeture silencieuse et en douceur, évitant les claquements bruyants et prolongeant la durée de vie de l’abattant.

Que faut-il savoir de plus sur le pack WC GoodHome Cavally ?

Avec son design rond et sa couleur blanche épurée, le Pack WC GoodHome Cavally s’intègre harmonieusement dans tout type de décoration de salle de bains. Sa forme compacte et ses dimensions (88 cm de hauteur, 38 cm de largeur et 67,5 cm de profondeur) en font un choix idéal pour les espaces limités. Grâce à sa sortie horizontale de 102 mm de diamètre, l’installation de ce pack est facile et pratique. De plus, les raccords et fixations nécessaires sont inclus pour une installation sans tracas.

Sachez pour terminer que 29 % des Français reconnaissent ne pas se laver les mains après être passé aux toilettes, ils sont donc sûrement plus nombreux à ne pas le reconnaître. Ces chiffres, révélés par une étude réalisée par Diogène France, sont inquiétants lorsque l’on sait que de nombreuses bactéries se promènent dans les WC. Avec le pack WC GoodHome Cavally, actuellement vendu au prix de 269,00 € chez Castorama, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas vous laver les mains, et c’est aussi une excellente manière d’apprendre l’hygiène aux plus jeunes ! Que pensez-vous de cette combinaison toilette+ lavabo ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

