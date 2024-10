Tassiclean, l’invention belge qui va mettre fin aux « dépôts de matière » sur les parois des WC

Parmi les « corvées » ménagères, certaines nous conviennent mieux que d’autres ! Personnellement, ce que je déteste le plus, et j’en ignore la raison, c’est le nettoyage du frigo ! Je le fais, par obligation, chaque semaine, pour l’hygiène ainsi que pour économiser de l’électricité, car personne n’a encore inventé le nettoyage automatique du réfrigérateur ! Pour ma fille, c’est plutôt le nettoyage de la cuvette des WC qui lui cause problèmes, mais elle a de la chance, puisqu’un inventeur belge pourrait bientôt lui sauver la vie ! En effet, André Tassigny, Belge d’origine, est l’inventeur de Tassiclean, une innovation en matière de nettoyage automatique des cuvettes de toilettes ! Et, vous allez voir que c’est particulièrement bien pensé. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de son invention ?

André Tassigny a mis au point ce dispositif après plusieurs tentatives infructueuses, en s’inspirant de l’environnement de travail de sa fille dans le secteur de l’Horeca (hôtels, restaurant, cafés, débits de boissons, restauration collective en Belgique). Il a pu développer un prototype grâce au soutien de l’e-Square de Marche-en-Famenne et à un financement européen via Idelux. Aujourd’hui, le brevet du « Tassiclean » est en cours de finalisation, et l’inventeur espère pouvoir commercialiser son produit à grande échelle, notamment dans les hôtels, restaurants, et résidences étudiantes. Personnellement, je le verrai bien chez moi, mais, à priori, ce n’est pas encore prévu.

Qu’est-ce que le Tassiclean ?

Le nom a été choisi afin qu’il soit universel, compris dans toutes les langues, mais aussi parce que le dispositif se présente comme une sorte de tasse, remplie de désinfectant. Conçu après des années de recherche et d’expérimentations, ce système ingénieux évite le dépôt de matières sur les parois des toilettes en humidifiant la cuvette à chaque utilisation. L’ingéniosité réside aussi dans le mécanisme d’actionnement du Tassiclean : la pulvérisation se fait dès que l’on s’assoit sur la cuvette, afin de la protéger des projections éventuelles. En humidifiant les parois avant utilisation, cela évite l’utilisation de produits chimiques, après le passage.

Comment fonctionne le Tassiclean ?

Le « Tassiclean » est alimenté par un petit réservoir, capable de fournir jusqu’à une centaine de pulvérisations avant d’être rempli de nouveau. Ce réservoir est directement connecté à la chasse d’eau des toilettes, simplifiant ainsi son fonctionnement. L’humidification de la cuvette permet d’éviter l’adhérence des matières, rendant de cette façon l’entretien des toilettes plus facile et hygiénique. Une invention simple et efficace comme j’aime vous les présenter… Un peu de technique dans cette innovation, mais surtout beaucoup de logique !

En réalité, ce dispositif pourrait non seulement révolutionner le secteur du nettoyage professionnel, mais également libérer les foyers de cette tâche qui est, quand même, particulièrement ingrate, non ? De plus, en y réfléchissant bien, vous éviterez aussi la « double chasse » quand il reste quelques traces peu ragoûtantes. Des économies d’eau sont par ailleurs à la clef, et c’est encore une bonne nouvelle. Personnellement, je trouve cette invention géniale, et vous ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .