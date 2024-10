bbb La Brosse, l’invention biosourcée et recyclée qui résout le plus gros problème des balais WC

Parmi les corvées ménagères, il est en une dont nous nous passerions bien : le nettoyage des WC, et plus encore le nettoyage du balai-brosse. Sincèrement, c’est peut-être l’une des tâches que je déteste le plus, le balai est un nid à bactéries que je nettoie chaque jour équipée d’une paire de gants ! Les gants jetables ne sont pas très écologiques, mais je refuse de poser mes mains sur cet accessoire ! Selon l’Organisation Mondiale des Toilettes (OMT/WTO), une personne moyenne utilise les toilettes 2 500 fois par an, ou six à huit fois par jour. Cela annonce quelques nettoyages de cuvettes, souvent par la même personne d’ailleurs ! Pour faciliter cette tâche délicate et peu agréable, Sandra Legel, à la tête de BIOM Paris, a inventé la « bbb La Brosse », un balai-brosse qui ne se SALIT pas ! Présentation de cet accessoire qui devrait, à priori, bientôt rejoindre mon « p’tit coin ». C’est parti.

LE « bbb La Brosse » qu’est-ce que c’est ?

Ce balai-brosse est conçu pour ne pas se salir, et se distingue par sa conception, avec ses 120 ergots caoutchouteux inspirés des nervures des feuilles d’arbres. Grâce à cette conception ingénieuse, il ne provoque pas d’éclaboussures, et ne goutte pas. Avouez qu’avec un balai-brosse classique, nous ne sommes jamais à l’abri de ce genre de désagréments ! Fabriqué à partir de matières 100 % biosourcées et recyclées, bbb La Brosse ne retient ni saleté ni eau souillée et c’est une véritable révolution ! Au moins, nous n’oublierons plus de nettoyer le balai-brosse, même si je soupçonne quelques oublis volontaires chez certains utilisateurs !

Pourquoi le bbb La Brosse est-il unique en son genre ?

Un balai-brosse qui se nettoie tout seul, honnêtement, je n’ai jamais vu cela auparavant, c’est peut-être ce qui le rend unique. Contrairement aux balais traditionnels dont les poils retiennent les résidus et la saleté, bbb La Brosse utilise un design sans poils, assurant qu’aucune matière ne s’accumule dessus. Résultat ? Moins de temps passé à nettoyer la brosse elle-même et plus d’hygiène pour vos toilettes. Fabriquée à partir de déchets organiques et plastiques recyclés, cette innovation est non seulement efficace, mais aussi respectueuse de l’environnement. En utilisant moins d’eau et de papier pour l’entretien des WC, elle contribue à une consommation plus responsable.

Et, le bbb La Brosse est fabriqué en France, évidemment !

J’aime vous présenter des inventions qui viennent du monde entier, mais j’apprécie davantage lorsque celles-ci contribuent à l’économie locale et au savoir-faire Français. Le bbb La Brosse, est fabriqué dans l’Oise (60), région historique de la brosserie française. L’usine, située à Boutencourt, fabrique cette brosse avec des matériaux recyclés et biosourcés, notamment des déchets agricoles et marins. Alors, certes, elle est un peu plus chère qu’une brosse en plastique fabriquée à l’autre bout du monde et transportée par conteneur, mais vous êtes sûrs d’acheter un produit de qualité, disposant d’un impact environnemental réduit.

Le bbb La Brosse est justement en promotion, vendu au prix de 32,99 € au lieu de 39,99 € (hors frais de port). Il est disponible en plusieurs coloris pour s'adapter à la décoration de cette pièce indispensable dans une maison ! Plus d'informations ou pour acheter le vôtre ? Rendez-vous sur le site officiel : biom.paris.