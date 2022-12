« Des projections qui montent jusqu’au plafond », ils inventent la lunette de toilettes qui se baisse toute seule

Les toilettes sont généralement la plus petite pièce de la maison, et pourtant, nous y passons beaucoup de temps. En une année, nous franchissons la porte des toilettes environ 2500 fois par an, soit trois ans de notre vie. Pour ceux qui prennent les toilettes pour une bibliothèque, c’est beaucoup plus évidemment. On sait aussi que les femmes y passent trois minutes à chaque fois, contre 2 minutes pour les hommes. Dans les toilettes, il est un geste immuable : tirer la chasse d’eau évidemment ! Mais lorsque vous actionnez le mécanisme de la chasse d’eau, vous êtes du genre à baisser la lunette ou à la laisser ouverte ? Des scientifiques se sont amusés à analyser tout ça et vous allez voir qu’il vaudrait mieux penser à la fermer. Pour remédier à ce problème, des Japonais ont inventé Kleent, la lunette qui se referme seule. Explications.

La lunette Kleent, qu’est-ce que c’est ?

Au Japon, vous ne trouverez pas de papier toilette dans les WC, ces accessoires sont souvent High Tech et se dotent de jets en tout genre pour vous laver au lieu de vous essuyer. C’est assurément beaucoup plus hygiénique ! Kleent, une marque japonaise, propose même des toilettes dont la lunette se referme avant que la chasse d’eau ne soit tirée, un peu à la manière des toilettes sur autoroute qui s’autonettoient quand vous les quittez. De plus en plus de marques fabriquent des toilettes autonettoyantes fondées sur le principe des toilettes japonaises avec des sièges adaptables sur les toilettes classiques. C’est un peu plus cher qu’une lunette classique, mais au moins vous limiterez les risques de propagation des virus.

La drôle d’étude des scientifiques américains.

Une équipe de scientifiques a analysé les micro-projections qui sortent de la lunette lorsque l’on tire la chasse d’eau. Grâce à un laser, ils ont suivi le chemin de l’eau qui est expulsée de la lunette, cette même eau qui contient les bactéries que nous venons d’évacuer. Les micro-projections seraient capables d’atteindre la vitesse de 2 m par seconde. Concrètement, dans une pièce de 2 m², les projections, invisibles à l’œil nu monteraient donc jusqu’au plafond. Et normalement, à ce moment-là, vous vous trouvez pile entre les toilettes et le plafond. En cas de gastroentérite dans la maison, c’est donc la transmission assurée à tous les utilisateurs des WC. La plupart des toilettes publiques ne comportent pas de lunettes, et c’est bien dommage, car les bactéries y sont présentes aussi.

Les lasers ont parlé !

John Crimaldi, professeur en ingénierie civile, environnementale et architecturale à l’Université du Colorado, (États-Unis) explique qu’ils ont utilisé deux lasers pointés sur la cuvette des WC. Lorsque la chasse d’eau est actionnée, elle émet des particules très fines, de 10 μm à 1 mm ; et d’autres plus grosses qui retombent immédiatement dans la cuvette. Les plus petites d’entre elles restent en suspension dans les toilettes et peuvent, en conséquence, vous contaminer en cas de virus ou de bactéries manuportées tel le cas de la gastroentérite ou de l’Escherichia Coli. Ce sont des bactéries qui se trouvent dans les selles ou les vomissements ! L’étude publiée dans le journal Scientific Reports explique notamment que les particules sont transportées rapidement vers le plafond, en une seconde pour un plafond de deux mètres. Elles ont également tendance à se diriger vers le mur arrière, mais leur trajectoire reste cependant imprévisible. Et, une fois sur le plafond, elles redescendent de manière anarchique dans la pièce. Bien souvent, nous fermons la lunette après avoir tiré la chasse d’eau. Avec cette étude, on se dit qu’il va peut-être falloir changer nos habitudes, non ?