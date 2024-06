Pourquoi le papier toilette est un désastre environnemental qu’il est grand temps de remplacer ?

Si vous êtes un être normalement constitué, vous vous rendez aux toilettes plusieurs fois par jour ! Par conséquent, et puisque le sujet est encore quelque peu tabou, vous utilisez chaque année des kilomètres de papier toilette ! Souvenez-vous de la crise sanitaire de la COVID 19 en 2020, ces rouleaux de cellulose étaient devenus si rares, qu’ils s’arrachaient littéralement. Le papier toilette a été inventé en 1857 par un certain Joseph Gayetty et portait le nom de « papier médicamenteux pour les toilettes ». J’ignore comment cet homme a négocié les droits sur son invention, mais ses héritiers doivent être multimilliardaires ! En Europe, ce seraient 22 milliards de rouleaux utilisés chaque année. Un réflexe pour beaucoup, et une habitude qu’il faudrait changer, car ce papier toilette est notamment un véritable fléau écologique. Pourquoi et comment se passer de papier toilette ? Je vais tout vous expliquer.

Le papier toilette, un véritable désastre environnemental

La fabrication du papier toilette est un non-sens écologique total… Saviez-vous qu’il fallait un arbre entier pour fabriquer 810 rouleaux de papier toilette et 113 400 litres d’eau pour la même quantité ? Eh oui, dès que vous terminez un rouleau de papier toilette, vous avez utilisé 140 litres d’eau uniquement pour la fabrication de ce dernier. Les grands fabricants de papier toilette fournissent des efforts considérables pour réduire la déforestation et le gaspillage d’eau. Néanmoins, la déforestation est inéluctable, la demande est si importante qu’il est impossible d’utiliser exclusivement des arbres déjà abattus pour d’autres raisons, par exemple.

L’autre inconvénient du papier toilette : un déchet chimique !

Vous aurez beau choisir les papiers toilettes bios, non colorés, non blanchis, estampillés de logos biologiques. Le bio dans le papier toilette est un exemple de greenwashing, il est impossible de fabriquer du papier toilettes sans produits chimiques, comme le chlore par exemple. De plus, vous produisez inévitablement des déchets, même si la totalité des emballages sont recyclables. Il n’empêche que vous jetez le papier dans les toilettes, voire le rouleau parfois, et l’emballage plastique dans la poubelle !

Quels sont les inconvénients sanitaires du papier toilette ?

Certaines personnes, sensibles, peuvent ressentir des picotements, voire présenter des irritations à cause de l’utilisation de papier toilette. Certains sont blanchis, parfumés, et peuvent être irritants. Honnêtement, je n’ai jamais compris l’intérêt pour un papier toilette de sentir la lavande, ou la rose, mais là n’est pas le débat ! De plus, selon certains scientifiques, le papier toilette ne nettoierait pas aussi efficacement que l’eau, et pourrait laisser des bactéries, voire les disperser en cas de mauvaise utilisation.

Comment ai-je remplacé le papier toilette ?

Avant de passer au remplacement du papier toilette, il faudra franchir les barrières psychologiques qui y sont liées. Beaucoup imaginent que le papier toilette est la seule solution pour s’essuyer aux toilettes ! À titre personnel, nous avons opté pour un système de toilettes dites « japonaises » que nous utilisons depuis au quotidien. Le principe ? Des jets d’eau sont projetés aux endroits stratégiques chez l’homme comme chez la femme. Le nettoyage se fait en quelques secondes, et nous avons, à disposition, quelques petites serviettes de toilettes pour éponger l’eau ensuite. À ceux qui me diront que je « gaspille » de l’eau, je répondrai que c’est une idée reçue !

Certes, j’utilise quelques centilitres d’eau à chaque passage, puis une machine à laver pour les serviettes. En revanche, je suis loin, très loin des 140 litres d’eau utilisés pour fabriquer un seul rouleau de papier… Je n’ai plus aucun déchet, je ne risque plus de boucher mes canalisations, et cela m’a fait gagner près de 5 € par semaine, car oui, en plus, le PQ coûte cher ! Afin d’être totalement transparente, sachez que j’ai un paquet de rouleaux de papier toilette « normaux » que je réserve pour les invités, et les enfants de passage, qui eux, n’ont pas franchi le cap du « no PQ » ! Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

