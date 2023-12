Marc de café, rouleau de papier toilette et poêle à bois ! Vous penserez peut-être, et nous pouvons le comprendre, que ces trois objets n’ont pas grand-chose en commun ! Et pourtant, le marc de café est un excellent combustible comme le rouleau de papier toilette en carton. Vous allez découvrir comment fabriquer des bûches avec du marc de café et des rouleaux de papier toilette et ainsi pouvoir allumer votre poêle à bois à moindre coût ! Pour couronner le tout, une délicieuse odeur de café torréfié envahira votre maison. Pour ce faire, deux obligations : consommer du café moulu ou en grains et du papier toilette en rouleau. Découverte.

Comment réaliser vos bûchettes avec du marc de café ?

Cela peut vous sembler compliqué, néanmoins, la fabrication est enfantine à entreprendre, à condition de vous y prendre un peu à l’avance. Voici les étapes à réaliser :

Commencez par rassembler le marc de café. Plutôt que de le jeter après avoir préparé votre café du matin, conservez-le soigneusement dans un récipient dédié, de préférence avec une grille au fond, pour que le café s’écoule plus rapidement.

Pour sécher le marc de café, étalez-le sur une feuille de papier absorbant et laissez-le sécher pendant plusieurs jours pour obtenir une poudre bien sèche.

Collectez vos rouleaux de papier toilette qui feront des moules parfaits et adaptés à votre poêle à bois.

Remplissez chaque rouleau de papier toilette avec le marc de café séché. Vous pouvez compresser le marc de café avec les doigts ou une cuillère en bois.

Une fois vos bûches prêtes, placez-les dans votre cheminée ou poêle à bois comme vous le feriez avec vos bûchettes d’allumage. Vous profiterez d’un allume-feu gratuit, naturel et très odorant.

Pourquoi le marc de café devient-il une matière « précieuse » ?

Le café est la troisième boisson la plus bue au monde derrière l’eau et le thé, et certains en consomment jusqu’à dix tasses par jour. Le marc de café, jusqu’alors très peu utilisé, devient une matière première gratuite et largement disponible dans le monde entier. Par exemple, l’entreprise Smart And Green le transforme en allume-feu écologique. La fondatrice Valérie Grammont a été médaillée d’or du concours Lépine pour son invention, simplement en donnant une nouvelle vie à un déchet produit chaque année, par millions de tonnes, mais encore jamais utilisé.

Comment peut-on utiliser le marc de café autrement ?

Si vous utilisez une machine à broyer le café en grains ou du café moulu, ne jetez pas votre marc de café à la poubelle. Si l’idée de réaliser des bûchettes ne vous séduit pas, jetez-le dans vos canalisations (évier, toilettes). Une fois dans votre évier, versez un peu d’eau chaude dessus, puis laissez agir quelques minutes, la texture granuleuse du marc va décrasser vos canalisations sans produit chimique. Au jardin, déposé au pied de vos plantations, le marc de café est un formidable engrais naturel. De plus, les limaces et les escargots ne s’y fieront pas.

Ce même aspect granuleux les empêchera d’atteindre vos salades ! Retrouvez toutes nos astuces liées au marc de café dans cet article dédié. Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .