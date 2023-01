Si vous vous chauffez au bois avec des buches traditionnelles, vous avez pu constater que son prix avait, comme beaucoup d’autres, commencé à augmenter. À la fin de l’année, l’ADEME estime que 9.5 millions de Français se chaufferont au bois et nous serons plus de 11 millions d’ici 2028. Utilisé depuis des siècles pour se chauffer, le bois revient sur le devant de la scène et redevient l’un des moyens de chauffage préférés des Français, champion d’Europe en la matière ! Utilisez du bois pour se chauffer pose cependant quelques problèmes comme les émissions de particules fines, le prélèvement dans les forêts, etc. De plus en plus d’utilisateurs se tournent vers des alternatives au bois de chauffage comme les pellets de chanvre ou de lins. Le marc de café entre également dans le jeu des combustibles différents du bois. On va donc vous expliquer comment faire vos bûchettes de marc de café parfaites pour l’allumage, à la fois écologiques et gratuites !

Le Royaume-Uni, pionnier dans le recyclage du marc de café

Fondée par un groupement d’entrepreneurs de Cambridge, l’entreprise Bio-bean recycle le marc de café en divers produits, depuis 10 ans déjà. Lors de leurs recherches sur le marc de café, les entrepreneurs ont constaté la présence d’une huile dans le résidu. Cette huile pouvant être brûlée, ils ont commencé à transformer les 98 millions de tasses bues chaque jour en Angleterre en bûches pour le feu. Afin de réaliser une bûche, il faut environ 20 tasses de café, soit la consommation de certains en deux ou trois jours ! Les bûches au marc de café libéreraient 20 % de chaleur en plus et brûleraient 20 % plus longtemps. En brûlant du marc de café, cela entraînerait 130 % d’émissions de gaz à effet de serre en moins que l’élimination habituelle comme déchet organique.

Comment faire vos bûches de marc de café ?

Avec cette méthode, vous allez pouvoir fabriquer vos bûchettes de marc de café. Cependant, n’allez pas imaginer vous chauffer toute l’année. Pour produire 300 kg de bûchettes, il faudrait consommer 447 kg de café moulu ! Pour réaliser vos bûchettes de marc de café, il vous faut :

du marc de café bien sec,

des rouleaux de papiers toilettes vides en carton,

une presse manuelle,

un entonnoir fabriqué avec une demi-bouteille plastique retournée,

des morceaux de filtres à café usagé ou des dosettes type Senseo.

Après avoir fait sécher votre marc de café pendant de longues heures au soleil et récupérer quelques rouleaux vides, le temps est à la confection. Dans cette optique, installez vos rouleaux sur une surface plane, puis déposez une dosette au fond de chaque rouleau. Ensuite, remplissez le rouleau de marc de café en pressant avec un ustensile pour le faire entrer. Une fois rempli et compressé, déposez une autre dosette sur le haut pour fermer votre rouleau. Et voilà, vous avez des bûchettes de marc de café à brûler, gratuites et écologiques. Sur le même principe, vous pouvez réaliser vos allume-feux avec, par exemple, un vieux bac à glaçons que vous remplirez de marc humide, puis laisserez sécher.

Le marc de café, un déchet qui a de l’avenir !

Des tonnes de marc de café sont jetées chaque jour dans le monde. Cependant, certains entrepreneurs commencent à s’intéresser à cette matière première gratuite, qui pourrait être un filon d’avenir. Ainsi, certaines marques l’utilisent pour créer des meubles tel le cas de Nescafé qui avait conçu une table à partir de capsules Nespresso usagées. Une entreprise française fabrique également des allume-feux grâce à du marc de café, Smart and Green, déjà récompensé par la Médaille d’Or du concours Lépine. Le marc de café sera-t-il enfin réutilisé à bon escient ? C’est fort possible, car il sera toujours une matière première disponible, écologique et très peu coûteuse.

