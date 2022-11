« Une énergie disponible en quantité colossale », l’invention d’un allume-feu en marc de café pour le chauffage au bois

Vous êtes peut-être amateurs de café, et alimentez donc par votre consommation, les 400 000 tonnes de marc de café qui partent à la poubelle chaque année… Quelques solutions existent pour recycler votre marc de café mais rares sont ceux qui les utilisent. Dans les temps anciens, nos grands-parents jetaient du marc de café séché sur le feu, pour le raviver, ou pour l’allumer… Valérie Grammont, fondatrice de la marque Smart And Green, s’est inspirée de son enfance pour créer des allume-feux écologiques, à base de marc de café recyclé. Après trois ans de travail acharné, elle dépose un brevet pour ses produits et se voit récompensée par la Médaille d’Or du concours Lépine. Encore assez peu connus du grand public, les allume-feux au marc de café sont pourtant des produits totalement écologiques aux forts pouvoirs calorifères… Découverte !

D’où lui est venue cette idée ?

Avant de fonder son entreprise, Valérie Grammont a travaillé pendant 18 ans dans le marketing de la consommation de masse…. Eprouvant le besoin de se lancer dans une aventure écologique, elle s’est souvenue des pouvoirs du marc de café que sa grand-mère utilisait pour allumer le feu… Elle s’est alors intéressée à ce déchet produit chaque année à foison en France et partout dans le monde, pour lui donner une seconde vie… Trois années ont été nécessaires à la conception d’un produit compact et solide, facile à utiliser, avec une combustion longue, de jolies flammes et un allumage rapide… « Les allume-feux et bûches au marc de café recyclé, c’est la solution la plus naturelle et écologique (…) dans votre cheminée, votre poêle à bois, votre barbecue et même votre four à pizza et votre four à pain. »

Des valeurs sociales autour de Smart and Green…

En 2014, elle dépose son brevet pour l’allume-feu à base de marc de café, qui permet de recycler l’équivalent de 150 tasses de café… Au départ, elle s’associe avec quelques sociétés de recyclage de capsules, puis croise la route de la société Cèdre, leader en Ile de France de la collecte et du recyclage des déchets de bureau, dont le marc de café. Une entreprise dont les valeurs plaisent à Valérie, puisqu’elle embauche plus de 55% de travailleurs en situation de handicap. Aujourd’hui, Smart and Green a installé ses locaux près de Cèdre et fait fabriquer ses allume-feux sur place… Un produit qui répond aux valeurs écologiques de Valérie, mais également aux valeurs sociales, en favorisant l’inclusion des travailleurs handicapés.

L’allume-feux écologique et solidaire c’est quoi ?

Les allume-feux se présentent sous la forme de petites plaquettes rondes, sont évidemment fabriqués à 100% avec de la matière végétale puisqu’il s’agit de marc de café recyclé, et ne contiennent aucun produit chimique ou pétrolier… L’allumage est garanti sans odeur et non toxique. Il peut donc allumer vos cheminées ou poêles à bois en intérieur, et vos barbecues, l’été, à l’extérieur. Côté performance, une plaquette brûle pendant 30 minutes avec une flamme très chaude, ce qui vous permet même de vous passer de petits bois, et donc d’allumer directement vos buches.

Côté recyclage, grâce à chaque boîte de 10 allume-feux, vous recycler environ 75 capsules de café, et vous limitez donc les déchets tout en offrant une situation sociale à des travailleurs handicapés. Les allume-feux sont présentés en boite de 10 grosses rondelles; ¼ de chaque rondelle permet l’allumage d’un feu de cheminée ou d’un barbecue… Une boîte de 10 vous permettra donc d’allumer 120 feux, ou 3 mois de consommation si vous allumez chaque jour votre feu de cheminée… Un autre produit a, depuis, rejoint le catalogue de l’entreprise: la buche écologique, qui permet d’offrir 2 heures de chaleur régulière, et elle est évidemment fabriquée avec du marc de café et de la cire végétale ! Plus d’informations sur l’entreprise ? Rendez-vous sur le site Smart And Green.