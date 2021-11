Une table basse fabriquée en marc de café, issus de capsules Nespresso usagées

Nous sommes nombreux à faire des efforts au quotidien afin de réduire notre empreinte carbone et limiter notre impact sur l’environnement. Mais avec l’accélération du réchauffement climatique, nos efforts seront vains si les grandes industries n’y mettent pas du leur.

Certains l’ont bien compris, et de nombreux groupes se sont fixé des objectifs à atteindre pour limiter leurs émissions de gaz à effets de serre. C’est notamment le cas du plus grand vendeur de café au monde, Nescafé.

Et la marque souhaite encourager ses concurrents à faire de même. Afin de donner l’exemple, son pôle canadien vient de présenter un symbole de son engagement pour la planète: une table entièrement construite à partir de marc de café, la Nescafé Coffee Coffee Table.

Un géant dans le monde du café

Nescafé est le café le plus consommé sur la planète, avec environ 5500 tasses bues dans le monde chaque seconde. Tout commence en 1930, quand le gouvernement brésilien contacte la marque suisse Nestlé afin de développer une forme de café qui conserve son arôme, tout en étant très facile et rapide à préparer.

Max Morgenthaler, chimiste spécialisé dans le café, mettra au point le café soluble que nous connaissons tous. Commercialisé pour la première fois le 1er avril 1938 après un long travail de recherche qui aura duré 7 ans, il connait un succès fulgurant dans les années 50. Aujourd’hui, la marque leader dans le domaine souhaite montrer son intérêt pour les causes actuelles, dont la protection de l’environnement, et présente une table construite uniquement à partir de marc de café.

la Nescafé Coffee Coffee Table

Le meuble à été construit a partir de 16 kg de marc de café, consolidé grâce à de la résine de soja (durable, évidemment). Pour sa conception, la marque s’est entourée de Jesson Moen, chef décorateur canadien, déjà impliqué sur des projets similaires dans le développement durable, notamment avec le géant IKEA. Cette dernière enseigne, tout comme Nestlé, ont fait appel à l’agence Rethink pour ces projets.

Symbole et stratégie

A titre informatif, 94% des français sont consommateurs de café. Par ailleurs, d’après un sondage révélé par Angus Reid en 2020, 74% des consommateurs tendent à modifier leurs habitudes d’achat pour des produits plus respectueux de l’environnement, comme des produits locaux, en vrac, avec moins d’emballages, etc. La symbolique de cette table en marc de café est évidemment la durabilité, puisque le fabricant utilise ses propres déchets pour fabriquer un nouveau produit.

Le but est d’attirer l’attention des consommateurs sur la stratégie mise en place par la marque pour diminuer son impact environnemental : RSE Cup of Respect de Nescafé . Avec 10% de la production mondiale de café, les efforts fournis par Nestlé ne peuvent qu’être signifiants.

La vice-présidente marketing de Nestlé Canada, Carm DaSilva explique que ces efforts passeront notamment par une réduction des émissions mondiales nettes de carbone à zéro d’ici 2050, mais également par une diminution de ses prélèvements d’eau directs, déjà réduits de 32% depuis 2010.

Cette campagne a également pour but de motiver les marques concurrentes à mettre en place des objectifs concrets à moyen et long terme afin de réduire leur impact environnemental. La marque a déployé des moyens conséquents pour rendre ce programme accessible au plus grand nombre et atteindre un maximum de consommateurs, notamment grâce aux réseaux sociaux. Il n’y a plus qu’à espérer que les objectifs seront atteints; d’ici la, chaque initiative prise pour le bien de la planète est à saluer !