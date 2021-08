Et si vous optiez pour le café en grain ? Une alternative écologique et économique pour remplacer les dosettes !

Si vous êtes un gros consommateur de café, vous avez dû remarquer que votre petite addiction pouvait vite coûter cher. Il existe de nombreux cafés différents, mais également des formats différents; la forme sous laquelle le café est le plus consommé sont les dosettes. Le café en grain, donc à moudre, n’est pas encore la star des rayons.

Et pourtant, quand on y regarde de plus près, il s’avère beaucoup moins cher au kilo et bien plus écologique que les autres; nos grand-mères que l’on voyait moudre le café à la main chaque matin étaient-elles visionnaires ?

Le café en dosettes : pas très bon pour la planète

Même si elles sont pratiques et désormais recyclables ou compostables pour la plupart, elles restent malgré tout des déchets supplémentaires à traiter si nous les jetons. En France, selon le site Consolab, 500 millions de dosettes et capsules sont consommées chaque année, ce qui correspond à environ 1.37 millions par jour, ou encore 16 chaque seconde. Même si les fabricants prônent le recyclage des capsules, cela nécessite finalement beaucoup d’énergie et de matières premières, que ce soit pour la fabrication ou le recyclage.

Le café en grain, une alternative vraiment écologique

Evidemment, qui dit paquet de grain de café, dit fini les dosettes. Qui plus est, le café en grain n’est quasiment pas transformé, juste torréfié, puisque c’est vous qui allez le moudre. Concernant la saveur et les arômes d’un café en grain, ils sont incomparables à ceux d’un café en dosette ou d’un café déjà moulu. Vous pourrez également choisir la taille de votre mouture: moins elle est fine, plus le café est savoureux, il faut le savoir !

Les transformations subies pour obtenir des dosettes ou du café moulu font évidemment grimper les prix des cafés au kilo; le surcoût s’explique par toutes les phases de production: il faut le moudre, créer des contenants pour les dosettes, des emballages supplémentaires…

Cafetière à grain ou moulin à café ?

Bien sûr, les fabricants de petits électroménagers ont compris que le café en grain d’antan revenait en force, et aujourd’hui, on trouve une multitude de cafetières qui vont moudre le grain avant de vous servir votre expresso. Mais elles coûtent relativement cher (plus de 100€) et l’investissement n’est pas forcément nécessaire…

Mieux vaut peut-être recycler votre cafetière filtre, et investir dans un moulin à café; ou alors acheter une cafetière classique que l’on peut trouver à moins de 30€ et un moulin à café pour le même prix. N’oubliez pas que le filtre à café et le marc de café se compostent tous les deux !

Une petite comparaison s’impose

Prenons simplement le même café moulu, et en grains: nous avons pour habitude de consommer le café Carte Noire. Si nous l’achetons en dosette, le prix au kilo revient à 43.20€, alors que le même café, mais moulu, nous coûterait 19.74€ au kilo. Et notre café en grain, lui nous coûte 11.34€ le kilo, en achetant 2 kilos d’un coup.

Concernant la saveur, le café en grain se conserve très longtemps et ne perd pas en goût. Vous l’aurez compris, même si nous avons dû investir dans un petit moulin à café électrique à moins de 25€, il sera vite rentabilisé.

Et le goût du café fraîchement moulu est juste incomparable… Alors vous voyez, le café en grain est économique et très écologique, et ce n’est peut-être qu’un petit geste, mais un meilleur café pour moins cher, c’est un peu joindre l’utile à l’agréable!