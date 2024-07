Handpresso, une étonnante cafetière portable parfaite pour les départs en vacances

Si vous êtes parmi nos fidèles lecteurs, et que vous suivez mes écrits, vous savez que je suis ce que l’on appelle « une cafetière ambulante ». Chaque jour, j’avale une dizaine de tasses de café, l’une des boissons les plus bues au monde ! Je sais, c’est trop, mais je le prends léger, avec une mouture réglée pour qu’il ne soit pas trop fort. J’utilise pour cela, une machine à broyer le grain. Néanmoins, chaque année, je rencontre un petit problème : les longs trajets en voiture pour partir en vacances. Si j’étais seule à bord, je m’arrêterais toutes les heures, prendre un café, mais mon mari ne l’entend pas de cette oreille. Les pauses sont obligatoires, mais pas assez fréquentes à mon goût. Depuis 2019, j’ai, avec moi, ma machine Handpresso que j’avais présentée dans cet article, à dosette compostable, que je n’oublie jamais de laisser à porter de main. Depuis, la start-up française est devenue incontournable et moi, je ne peux plus me passer de ma HandCoffee, vendue 115 €* sur Amazon. Découverte.

Je vous raconte ma petite vie…

Une chose est certaine, la mienne ne me quitte jamais même lorsque nous partons en weekend. Et, c’est absolument tout bénéfice pour mon mari et pour moi ! Lui n’a plus besoin de s’arrêter, et peut avaler autant de kilomètres qu’il le souhaite, et moi, je ne bougonne plus en passant sans s’arrêter devant les stations services. Avant de posséder ma machine nomade, j’avais bien un thermos, mais le café refroidit, les fuites peuvent arriver, et ce n’est pas du « super café » gustativement parlant. Désormais, je pars avec ma machine, deux tasses avec couvercles, mes dosettes et deux bouteilles d’eau ! Deux tasses, car finalement, mon mari en profite aussi, lui qui ne veut jamais s’arrêter, est bien content d’avoir un café frais sur la route ! Et, accessoirement, à plus de 2 € le café en station, mes petites dosettes compostables représentent aussi une sacrée économie ! Un petit investissement de 115 € à prévoir, mais j’ai la mienne depuis cinq ans et elle fonctionne comme une horloge… Elle part aussi en déplacement avec mon mari, mon fils, ou avec ma fille lors des vacances. Bref, elle est solide, ma petite cafetière nomade !

La cafetière nomade Handpresso HandCoffee en quelques mots

Avec la cafetière HandCoffee, nous pouvons choisir notre dose de café : 80 ml (court) pour le chauffeur et 110 ml (long) pour ma part, évidemment. De plus, elle est vraiment hyper simple à utiliser. Il suffit de brancher la prise allume-cigare, d’appuyer sur le bouton « Power » et de patienter 4 à 6 minutes. C’est un peu plus long que sur une machine classique, mais c’est du 12 V pas du 220 V ! Pour information, il existe aussi des modèles en 24 V pour les routiers, et leurs gros camions ! De plus, sa forme permet de l’intégrer dans la plupart des porte-gobelets, disponibles sur les consoles des voitures. Handpresso précise que la cafetière nomade a été conçue pour résister aux chocs et aux aléas du voyage, et ça, je peux vous le certifier !

À propos de la marque Handpresso

Handpresso, société française pionnière des cafetières voiture 12 V et 24 V depuis 2008, basée près de chez moi, à Avon, en Seine-et-Marne. Depuis 2008, le savoir-faire de l’entreprise a fait d’elle, une référence en la matière, avec des partenaires comme Renault, Tesla ou Audi, entre autres. Avec près de 500 000 unités vendues dans plus de 50 pays du monde pour les routiers, les campeurs, ou les accros au café, comme moi, c’est un véritable carton ! Et, je peux vous assurer de la robustesse de leurs produits, les yeux fermés.

Les cafetières Handpresso se présentent sous divers modèles, et sont en vente sur Amazon, Cdiscount, le site Handpresso ou encore chez Darty. Et, vous ? Avez-vous déjà testé ce type de cafetières nomades ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

SIMPLE A UTILISER : Branchez votre cafetiere 12v a dosette sur la prise allume cigare, ajoutez un peu d'eau, puis placez la dosette Senseo compatible. Appuyez sur le bouton power. En 4 à 6 minutes...

