« Savourez le avec discernement », les révélations d’une chercheuse sur les bienfaits et les risques du café

Vous aimez le café, et en buvez plusieurs tasses par jour, voire en consommer plus que de raison ? Et, quel café consommez-vous ? Vous êtes plutôt café moulu et cafetière filtre, dosettes toutes prêtes, ou café en grains ? La consommation mondiale de café est en croissance et représente 255 kilos de café par seconde, selon l’Organisation internationale du café (OIC). Le café serait même le second produit le plus commercialisé dans le monde, après le pétrole. Les vertus du café sont nombreuses, mais elles dépendraient aussi de la manière dont vous le consommez. La Dr. Astrid Nehlig, chercheuse émérite à l’Inserm et auteure du livre « Café et Santé, Tout sur les nombreuses vertus de ce breuvage », a été interrogée par le magazine Destination Santé. Et, elle va nous éclairer sur ce sujet. Décryptage.

Quelles seraient les vertus du café selon la chercheuse ?

Pour Astrid Nehlig, le café a une connotation plutôt négative, pourtant ses vertus sont nombreuses. Nous savons déjà qu’il est le « petit coup de fouet » du matin, ou pour se « réveiller » alors qu’une soirée s’éternise, ou que la fatigue s’installe. De plus, selon elle, il permet aussi d’améliorer notre concentration, et d’augmenter notre temps de réaction. De plus, il stimulerait la digestion, nous connaissons tous le booster qu’est le café pour passer aux toilettes. En outre, et si l’on en boit tout au long de sa vie, il préviendrait plusieurs maladies neurodégénératives comme celle de Parkinson, ou d’Alzheimer. Enfin, elle termine les vertus du café par cette phrase : « son atout majeur est de prévenir le diabète de type 2 chez toutes les populations ; il aiderait à prévenir le cancer du foie et celui de l’endomètre ; enfin, il protège le système cardiovasculaire (notamment du risque d’infarctus et d’AVC) ». Nous allons donc continuer à boire nos quelques tasses quotidiennes, mais ceci est un autre débat !

Quels seraient les cafés à éviter, selon la chercheuse ?

Selon Astrid Nehlig, qu’il soit en dosette, en capsule, voire instantané, il n’existe pas réellement de différence d’un type de café à un autre. Or, elle recommande d’éviter certaines manières de faire du café. C’est spécifiquement le cas du café turc, ou du café réalisé avec une cafetière à piston. Cette manière de produire la « boisson café » fait que la mouture reste en contact permanent avec l’eau, ce qui donne, dans la tasse, une plus forte concentration en lipides. Cette dernière pourrait engranger des problèmes de cholestérol en cas de consommation journalière ou excessive. Quant à la question de l’expresso ou du café filtre, l’idée reçue est que l’expresso en broyeur, par exemple, est plus fort, que le café filtre. Or, ce serait plutôt l’inverse, car dans un café filtre, l’eau infuse dans la mouture, et est donc plus concentrée en caféine, que dans un expresso.

Lait ou nature ? Arabica ou Robusta ?

Nous ne pouvons pas nous passer de notre « café au lait » du matin, mais est-il vraiment bon pour notre santé ? Nous avons souvent entendu dire que le café au lait était un poison, mais après plus de 40 années d'ingestion quotidienne, nous sommes toujours en vie. Alors, nous avons donc cherché à en savoir plus, et sommes ravis que cette étude de l'Université de Copenhague, publiée en 2023, nous rassure. Le café au lait aurait des propriétés anti-inflammatoires, qui aideraient à soulager les douleurs chroniques. Ainsi, nous allons donc garder notre café au lait matinal ! Enfin, la question peut se poser quant au type de café : arabica ou robusta ? Selon Astrid Nehlig, le robusta « contient deux fois plus d'antioxydants… mais aussi deux fois plus de caféine ». L'arabica serait donc meilleur pour la santé, néanmoins le plus important est de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, soit l'équivalent de trois tasses quotidiennes. Là, on va devoir revoir notre copie, en revanche ! Et vous, quelle est votre consommation quotidienne de café ? Et, que pensez-vous de cette analyse ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience.