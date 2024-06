🍺La machine à bière, le cadeau idéal pour la fête des père ?!

Lorsque qu’il fait chaud, que l’on a tondu la pelouse, réalisé quelques travaux de jardinage, ou de peinture, nous avons pour habitude de « boire une bière* » pour nous rafraîchir. Et, c’est une boisson légèrement alcoolisée parmi les plus consommées dans le monde, avec plus de 200 milliards de litres consommés chaque année, selon le site artisans-gourmands.fr. Elle est consommée dans les bars, et par ailleurs et surtout chez soi, en canette, ou par le biais de machines à bière pression. En 2019, j’avais pu recevoir pour test la machine à bière PerfectDraft et j’avais quelques a priori sur ce système. Après cinq ans d’utilisation, j’ai vraiment changé d’avis ! La machine à bière a beaucoup d’avantages, ainsi que quelques inconvénients, mais finalement, elle m’est réellement utile et je vous explique immédiatement pourquoi ?

Une machine à bière, comment ça fonctionne ?

Ma PerfectDraft fonctionne comme les machines à bière des restaurants, mais avec des fûts de 6 litres. Lorsque j’installe un fût, la machine refroidit le fût à la température idéale pour servir la bière. Vous n’avez pas besoin de mettre le fût au réfrigérateur avant, la machine fait tout le travail. Néanmoins, j’ai la chance d’avoir un grand réfrigérateur, et conserve toujours un fût d’avance en bas de ce dernier, pour éviter une trop grosse consommation d’énergie pour refroidir le fût. Pour se servir, il n’y a rien à faire à part baisser la manette de pression et se servir en évitant de faire trop de mousse, j’y reviendrai ensuite. Une fois le fût vide, vous le retirez simplement de la machine et le remplacez par un nouveau. Les tubes de connexion sont souvent jetables et changés à chaque nouveau fut pour garantir la propreté.

Quels sont, selon moi, les avantages de la machine à bière ?

Depuis cinq ans qu’elle est en place dans ma cuisine, je pense avoir un avis assez objectif sur la question, même si je ne suis pas moi-même consommatrice de bière. Le premier avantage, selon l’utilisateur principal de l’appareil, mon mari, étant d’avoir de la bière toujours fraîche et toujours à disposition pour offrir aux amis de passage. Pour le côté plus pratique, qui serait donc « ma partie », je n’ai plus à remplir le réfrigérateur de canettes de verre, et en conséquence de leur trouver de la place. De plus, je n’ai plus aucun déchet quant à ce produit puisque les fûts sont consignés, et renvoyés à l’expéditeur, vidés de leur nectar. Je réduis donc mes déchets de manière considérable, car je les ai « fait disparaître » complètement !

Les futs PerfectDraft sont consignés, et je renvoie chaque fois, trois fûts, dans le carton dans lequel j’ai reçu les trois fûts pleins de la commande précédente. J’ai, chaque fois, 15 € de consigné, crédités pour ma commande suivante. Enfin, le nettoyage est simple : l’aspirateur une fois par jour sur la partie arrière pour que la poussière ne vienne pas gêner le ventilateur et un coup d’éponge humide à l’intérieur à chaque changement de fûts. En termes de coût, un fût coûte approximativement 30 € (dont 5 € de consigne) pour 6 litres de bière. C’est donc un peu plus cher que de l’acheter en canettes, mais pour nous, le bénéfice est évident, et nous ne reviendrions plus aux canettes de verres, ou d’aluminium.

Les inconvénients à connaître avant de céder à la tentation

Du côté de l’utilisateur, le seul inconvénient étant de devoir consommer « la même bière » pendant 30 jours. Il est possible d’ouvrir plusieurs fûts et de changer de saveur chaque jour si nous le souhaitons. Néanmoins, les fûts sont volumineux et devraient être refroidis à chaque fois : consommation électrique supplémentaire. Nous ne changeons donc jamais le fût avant qu’il ne soit vide. Personnellement, je rencontre un problème qui, finalement, est plutôt un avantage pour moi. Je ne parviens pas à servir un verre de bière sans mousse, même après avoir refroidi le verre à l’eau froide, et en l’inclinant. Mon mari, lui, y arrive très bien, et c’est bien là le principal ! Ensuite, je dirai qu’un autre inconvénient concerne le poids des fûts qui, livrés par trois, atteint plus de 20 kilos le carton.

La livraison est gratuite via le site PerfectDraft en point relais, mais le colis s’avère très lourd ! Le dernier inconvénient, mais je m’y suis largement habituée, elle est un peu bruyante lorsque la réfrigération se lance. Néanmoins, cela reste absolument gérable, et on l’oublie assez rapidement. Concrètement, elle tourne depuis cinq ans, n’a jamais donné le moindre signe de fatigue et fait le bonheur des amis de passage, et du premier intéressé, qui a toujours de quoi se désaltérer à disposition. Si vous possédez une machine à bière, êtes-vous d’accord avec mon analyse ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

