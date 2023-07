Veltins invente le parasol avec tireuse à bière intégrée, l’alliance parfaite entre protection solaire et plaisir gustatif !

Si vous êtes amateurs de bière*, vous connaissez peut-être la marque allemande Veltins. Cette marque très ancienne a été inventée en 1824 par Clément Veltins et se situe à Meschede-Grevenstein, dans la région de la Sauerland en Allemagne. La bière emblématique de la brasserie est le Veltins Pilsener, une bière réputée traditionnelle, fabriquée avec des ingrédients de haute qualité, et notamment une eau pure de source locale. Pour cet été, Veltins innove avec une invention qui va ravir les amateurs de bière, qui aiment se prélasser sur la plage. En effet, elle propose le premier parasol dont le manche distribue de la bière ! Pas bête, non ? Découverte.

Quelle est donc cette invention ?

La marque est très peu connue en France, ce qui n’est pas le cas dans son pays d’origine, où plus de 3 millions d’hectolitres s’écoulent chaque année. Veltins vient de dévoiler un drôle de parasol qui, s’il a une apparence plutôt classique, cache en son sein une tireuse à bière. Précisons tout de même que sa fonction originelle, celle de vous protéger du soleil, reste fonctionnelle. Ce parasol insolite s’installe donc sur la plage, mais son pied sert d’alimentation pour le fût pression et dispose de deux manettes qui permettent de servir la bière, au verre. Une idée pour les fainéants qui n’ont pas la force d’ouvrir la glacière peut-être ?

Comment ça marche ?

Les utilisateurs de ce parasol ne rencontreront aucun souci majeur pour le faire fonctionner. En effet, il suffit de piquer le pied du parasol qui se dote d’un système adapté au fût sous pression de 30 l… Qui plus est le fût, lorsqu’il est plein, fait aussi office de maintien au sol, ce serait dommage que le parasol et le fût s’envolent, non ? Une fois le pied planté dans le fût, il faut donc se diriger vers le haut du pied, attraper les manettes et disposer un verre en dessous pour réceptionner le breuvage. Petit bémol, Veltins n’a pas prévu la réfrigération du fût, il faudra ainsi éviter de laisser votre dispositif en plein soleil, car la bière chaude peut s’avérer assez indigeste et provoquer un état d’ivresse relativement rapide.

Ce parasol sera-t-il bientôt commercialisé ?

Veltins n’a pas prévu de commercialiser ce parasol tireuse à bière, il est un prototype créé pour une campagne de publicité estivale. Pour le coup, le buzz semble avoir fonctionné puisque plus de 26 millions d’internautes ont regardé la vidéo publiée sur Instagram ! L’idée de l’équipe marketing étant de faire connaître la marque auprès des plus jeunes et peut-être aussi de rajeunir son image avec un produit très insolite, il faut le reconnaître !

Une autre invention insolite autour de la bière ?

En 2021, la marque néerlandaise Heineken, bien plus connue dans le monde que Veltins, dévoilait la B.O.T., une glacière robotisée, qui vous suit partout avec 12 bières fraîches à disposition. Ce robot ingénieux peut transporter jusqu’à 12 canettes réfrigérées. Son fonctionnement est simple et pratique. Le petit robot se déplace sur quatre roues, dont deux grandes et deux petites. Il est équipé d’une intelligence artificielle qui lui permet de vous suivre comme un fidèle compagnon canin. Fini les allers-retours au frigo lorsque vous avez des invités, ce robot vous accompagnera partout en gardant vos boissons bien fraîches à portée de main.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.