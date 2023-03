Poppybeach : elles inventent une fixation géniale pour les parasols et font un carton en France

Les beaux jours reviennent et les vacances aussi seront bientôt là. Généralement, les vacances font penser à la mer, au soleil, à la plage, aux coquillages et aux crustacés ! Et pour vous protéger du soleil sur la plage, vous disposez peut-être d’un parasol ? Le parasol de plage est une belle invention, mais il peut également faire passer un mauvais quart d’heure lorsque le vent se lève ! En effet, qui n’a jamais vécu l’envol du parasol, le plantage du pied dans le dos du voisin et les plates excuses que vous lui devez. Pour pallier ce problème, deux sœurs originaires d’Aquitaine ont inventé le Poppybeach, une fixation géniale pour cet été. Découverte de cette invention qui cartonne depuis son passage à l’émission, « Qui veut être mon associé ? » sur M6.

Le Poppybeach, qu’est-ce que c’est ?

Élisabeth et Marie-Sophie Tauzin sont les inventrices du Poppybeach, qui se présente sous la forme d’un objet creux en forme de corolle. Il vient se fixer au pied du parasol. Lesté par le sable ou des galets, il permet de maintenir le parasol sur la plage. Par ailleurs, le Poppybeach cache aussi une autre utilité : lorsque le parasol n’est pas nécessaire, il se transforme alors en vide-poche, isolant vos clés ou vos Smartphones du sable. En 2022, un accessoire minuscule qui ne coûte que 11,50 € et qui cartonne en France depuis son lancement. Fabriqué en plastique recyclable dans le sud-ouest de la France, il s’installe en quelques minutes. D’abord, le Poppybeach sert de pelle pour creuser le sable, puis il faut enfoncer le pied du parasol et recouvrir le Poppybeach de sable. Une fois l’accessoire totalement recouvert, le parasol reste ancré dans le sable et ne craint plus les coups de vent !

Un outil ingénieux qui a obtenu plusieurs récompenses

En 2022, les sœurs originaires d’Aquitaine avaient gagné le trophée Gustave de la Foire Internationale de Bordeaux. Cette année, c’est à la foire de Montpellier qu’elles ont gagné le même trophée. Grâce à cette seconde récompense, le Poppybeach sera mis en avant, à l’échelle nationale. En février 2023, vous avez peut-être aperçu les deux sœurs dans l’émission Qui veut être mon associé ?

Aucun des investisseurs présents n’avait cru en leur projet et l’un deux leur avait même conseillé de vendre leur idée à une plus grosse structure. Ce que les deux inventrices ont catégoriquement refusé. Si elles n’ont pas trouvé d’investisseurs, le passage sur M6 a boosté leurs ventes, au point de mettre le Poppybeach en rupture de stock. À l’heure actuelle, seul le Poppybeach jaune est disponible en stock, au prix de 11,50 €. Pour le reste, le bleu et le rouge sont en rupture totale pour le moment ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur Poppybeach.fr.

Une autre invention intelligente pour cet été ?

Pour lire sous un parasol fixé par le Poppybeach, nous vous avons présenté la Ostrich Lounge Chaise en 2019. C’est une chaise longue de plage, spécialement conçue pour lire. Dotée d’un vide au niveau de la tête, il suffit de glisser le livre sous la chaise pour lire sans gêne. Lire un livre, allongé sur le dos, c’est parfois compliqué. Il faut s’abriter du soleil et les muscles des bras souffrent. Avec cette chaise, vous pourrez lire des heures sur la plage et sous le parasol. Retrouvez notre article complet sur la Ostrich Lounge Chaise.