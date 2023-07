Il fait chaud, voire très chaud et vous avez envie de vous désaltérer avec une bonne bière bien fraîche ? Vous ouvrez votre réfrigérateur et constatez avec effarement que le stock est vide et que vos bières attendent sagement de rejoindre le réfrigérateur. Et comme vous ne possédez pas non plus la tireuse Perfect Draft qui réfrigère votre breuvage, vous êtes contraint d’ajouter des glaçons dans votre verre. Ces glaçons vont immédiatement se transformer en eau, au contact de la bière chaude et dénaturer le goût de celle-ci. Pour remédier à ce problème, Miller Lite, célèbre marque de bière américaine, invente le Beer Cube, un glaçon à la bière. Découverte.

Le Beer Cube de Miller Lite, qu’est-ce que c’est ?

Cet été, la marque de bière Miller Lite propose une innovation surprenante pour vous aider à vous rafraîchir tout en ouvrant une bière : les Beer Cubes. Ce nouveau produit se présente sous la forme d’un plateau à glaçons en silicone, mais au lieu de l’eau, vous y verserez de la Pilsner. La Pilsner est un style de bière spécifique proposé par la marque Miller Lite, qui se caractérise par son arôme houblonné, son côté rafraîchissant et sa couleur dorée. Après quelques heures de congélation, vous obtiendrez 24 « glaçons » en forme de mini-canettes de Miller Lite.

Innovants et « intelligents » les Beer Cubes ?

Ces petits cubes de glace cylindriques sont non seulement adorables, mais ils s’adaptent également dans une canette de bière ou une bouteille long neck. Vous pouvez ainsi refroidir votre bière presque instantanément sans compromettre son goût. Finies les bières chaudes et sans saveur, les Beer Cubes vous permettent de savourer votre Miller Lite bien fraîche jusqu’à la dernière gorgée. Cette idée est géniale. En effet, tentez de faire entrer un glaçon classique dans votre canette, vous verrez que l’opération est loin d’être simple ! De plus, leur forme distinctive en mini-canettes ajoutera une touche ludique à vos moments de détente estivale. Le plateau de Beer Cubes était disponible sur le site officiel, au prix de 7,99 $ (7,34 €) !

Miller Lites, spécialiste des objets insolites ?

Les Beer Cubes pour l’été, une belle idée qui, comme la précédente, a séduit les amateurs puisque les glaçons à la bière ne sont déjà plus disponibles à la vente. Lors de la période de Noël, la marque américaine avait soufflé un vent nouveau sur les décorations ! En effet, elle avait inventé les boules de Noël remplies de bière ! Une décoration plutôt originale, qui donnait une nouvelle utilité aux boules de Noël, à réserver exclusivement aux adultes et à installer très haut dans le sapin.

Nous terminerons par une autre invention autour de la bière, qui devrait surprendre les amateurs : la bière en poudre. Eh oui, pour limiter les coûts de transport et la fabrication de bouteilles ou cannettes, la marque allemande Neuzeller Klosterbräu a inventé la Powdered Beer. Les inventeurs affirment qu’il suffit d’ajouter de l’eau, élément principal de la fabrication de la bière, pour obtenir une vraie bière comme celle que l’on peut trouver en bouteille.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.