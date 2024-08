Yona Yona Ale, l’invention d’un verre « sablier » qui vous oblige à boire votre bière… lentement !

Combien sommes-nous à se détendre devant une bière* bien fraîche, en rentrant du travail ? Cette boisson alcoolisée est l’une des boissons les plus consommées dans le monde entier. La France est le 8ᵉ exportateur de bière en Europe, et le 1ᵉʳ en termes de nombre de brasseries avec 2 500 répertoriées, selon le site Brasseurs de France. Quant à notre consommation, elle est en moyenne de 33 litres par an et par habitant. Le problème de la bière, quand elle est bien fraîche, c’est qu’elle se boit comme du « petit lait », c’est-à-dire, rapidement avec la sensation de se rafraîchir. Or, boire rapidement peut conduire à l’ivresse tout aussi rapidement, surtout si vous « enchaînez » les verres. Pour éviter cela, et les conséquences sur la santé, une marque de bière japonaise, Yona Yona Ale, invente le verre qui vous incite à boire votre bière plus lentement. Présentation.

Inciter les consommateurs à boire doucement

Plusieurs raisons possibles à boire une bière, bien plus vite qu’un alcool fort ou un verre de vin. Tout d’abord, une bière fraîche est très rafraîchissante, essentiellement par temps chaud. Le froid procure une sensation agréable et apaisante, incitant à boire plus rapidement pour prolonger cette sensation. De plus, lorsque la bière se réchauffe, ses arômes sont décuplés, elle devient souvent plus amère, perdant sa douceur en bouche, lorsqu’elle est fraîche. Une habitude qui aurait quelques effets néfastes sur la santé, j’y reviendrai ensuite. Pour des raisons médicales, la marque Yona Yona Ale veut créer « une difficulté à boire » et inciter les consommateurs à boire doucement. Médical ou commercial, je vous laisserai juger !

Un verre en forme de sablier

La marque affirme que l’objectif de ce verre était de créer une « buvabilité » unique. Ce verre doit être le premier, à rendre la bière difficile à boire. Néanmoins, inventé par une marque de bière, il est aussi un objet publicitaire qui donne aux consommateurs l’occasion de « profiter pleinement de l’arôme et du goût de la Yonayo Ale ». Le verre se présente sous la forme d’un sablier, avec deux parties larges reliées par une sorte de pied au milieu. Lorsque vous buvez, la bière repasse par le pied fin, et vous oblige donc à avaler de petites gorgées, plutôt que de la descendre d’une seule traite. Et, quoi que vous fassiez, le débit sera toujours faible, vous imposant à boire progressivement.

Pourquoi est-il préférable de boire lentement ?

Pour prouver la nécessité de ce verre, le marque de bière a demandé l’avis du Dr Satoshi Ogata, directeur de la chirurgie et spécialiste du foie de l’Hôpital général d’Asama de la ville de Saku, préfecture de Nagano. Selon lui, boire doucement produit des bénéfices pour la santé. Il explique, dans cette interview, qu’une consommation lente réduit le risque d’accidents cardiaques de 30 à 40 %. Néanmoins, il précise que la consommation doit rester modérée quelle que soit la vitesse à laquelle vous buvez ! Il explique aussi que boire petit à petit serait « salvateur » pour notre foie, qui a la capacité de métaboliser environ 10 g d’alcool par heure, soit une canette de 350 ml approximativement. En buvant, en une heure, deux ou trois canettes, vous saturez votre foie, qui n’a pas le temps de « digérer » la quantité d’alcool.

Enfin, boire lentement, ce serait aussi, réduire le stress et à l’inverse, boire vite, un facteur d’excitation, et d’ivresse lorsque les limites raisonnables sont dépassées. Bon, et puis, boire progressivement, c’est aussi économique, vous en boirez moins ! Le verre Yona Yona Ale n’est pas commercialisé, mais fait l’objet d’un jeu concours, au Japon. Et, vous ? Comment consommez-vous votre verre de bière, plutôt doucement, ou d’une seule traite ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.