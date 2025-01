L’ingénieuse invention d’un chouchou anti-drogue pour protéger vos verres en soirée

Pas plus tard que la semaine dernière, alors que ma fille s’apprêtait à fêter l’anniversaire d’une connaissance, je lui ai prodigué un seul conseil : garde ton verre dans ta main ! Pourquoi ? Eh bien parce que chaque année, de nombreux jeunes, et surtout des jeunes filles, sont victimes du GHB, la drogue du violeur. Malheureusement, et malgré toutes les précautions possibles, le risque de soumission chimique reste une éventualité. En 2022, l’ANSM estime que la soumission chimique a touchée 1 229 victimes ! Face à ce fléau, deux étudiants normands ont décidé d’agir et ont inventé un accessoire simple, mais ingénieux : un chouchou anti-drogue. Je vous invite à découvrir le chouchou Protect Your Glass, qui devrait presque être fourni par les autorités, je vous en avais déjà parlé dans cet article, mais un rappel n’est pas inutile. C’est parti !

Le chouchou Protect Your Glass une solution utile

Derrière son apparence discrète et stylée, ce petit objet cache une solution innovante pour protéger son verre contre les substances illicites. Cette idée lumineuse nous vient de Rouen, en Normandie, et est née dans l’esprit de Manon Hrebicek et de Charly Boissée. La jeune femme a été indirectement touchée par le GHB, le jeune homme, lui, est gendarme. Aucune solution n’existant pour protéger les jeunes femmes de leurs agresseurs pervers, ils ont décidé d’œuvrer ensemble et d’inventer le chouchou de verre, ainsi que le cache-verre en latex, plus « masculin ». Eh oui, les hommes ne sont pas à l’abri non plus d’une drogue au GHB.

Un chouchou anti-drogue simple à utiliser

Le concept est aussi simple qu’efficace : un chouchou classique, que l’on porte dans les cheveux ou au poignet, se déploie en une membrane étanche qui s’adapte à la plupart des verres. Une ouverture centrale permet de glisser une paille, tout en empêchant quiconque d’introduire une substance dans le verre. S’il est si innovant ce chouchou, c’est tout simplement parce qu’il est d’une simplicité déconcertante. Pas besoin de matériel encombrant ni de gestes complexes : un geste suffit pour transformer ce petit accessoire de mode en bouclier protecteur. Notons également l’engagement de celles qui portent ce chouchou, délivrant un message simple à leurs potentiels agresseurs. Même si l’attaque au GHB reste possible malgré le chouchou, la manipulation devient plus longue et plus compliquée pour le futur agresseur.

Des soumissions chimiques de plus en plus nombreuses

En 2022, 1 229 victimes ont été recensées, ces chiffres ne cessent d’augmenter, mais combien de victimes non connues, qui n’ont pas eu conscience d’avoir été droguées ? Et, combien qui n’ont pas porté plainte, par peur ou par honte ? Malgré ces augmentations, peu de solutions concrètes existent pour faire face au GHB, une drogue insipide, inodore et incolore, qui vous met dans un état second. Le violeur peut alors vous agresser, sans vergogne, et vous n’aurez aucun souvenir quand vous reprendrez vos esprits ! Le chouchou anti-drogue répond directement à ce besoin. Facile à transporter, abordable et réutilisable, il représente une avancée tangible dans la prévention des agressions en milieu festif.

Mais, cet accessoire ne doit pas détourner l’attention du problème central : la responsabilité incombe avant tout aux agresseurs, pas aux victimes. Retrouvez toutes les informations et le prix (vraiment dérisoire) sur le site officiel de l’entreprise : protectyourglass.fr. Et vous, seriez-vous prêt(e) à adopter ou à offrir ce chouchou anti-drogue ? Pensez-vous que des accessoires comme celui-ci peuvent réellement changer les comportements en soirée ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .