Une étudiante mexicaine invente un dispositif anti-drogue du violeur !

Les soirées et festivals vont de nouveau pouvoir se dérouler cet été. Ambiance festive, jeunes en délires, musiques et danses jusqu’au petit matin avec la joie de retrouver des plaisirs que l’on avait un peu oublié ces dernières années… Malheureusement, et encore trop souvent, ces soirées sont aussi la cible de gens mal intentionnés qui errent à la recherche d’une proie facile. Ces proies faciles sont généralement de jeunes femmes qu’ils droguent au moyen de GHB ou de xylazine (un anesthésiant vétérinaire) pour parvenir à leurs fins… Les victimes, droguées, sont alors agressées sexuellement, violées, sans qu’elles ne souviennent de rien quand elles retrouvent leurs esprits. Pour tenter de lutter contre ce fléau qui existe dans le monde entier, une jeune étudiante mexicaine, Arely Salcedo invente un appareil qui détecte les drogues dans les boissons… Présentation.

Pourquoi cette invention ?

Arely Salcedo est une étudiante mexicaine dont la meilleure amie a été victime de la xylazine lors d’une soirée. Son amie a eu de la chance car elle a pu être secourue et sauvée, mais, au Mexique, les morts par overdose à cause de ce produit seraient très courantes. La xylazine est, à la base, un sédatif utilisé par les vétérinaires pour anesthésier les animaux afin de pratiquer des interventions chirurgicales. Ce puissant anesthésiant est généralement utilisé pour les gros animaux comme les chevaux ou les vaches. Le danger étant évidemment, en plus de l’agression subie, de mourir d’une overdose si le produit a été administré en trop grosse quantité !

Quelle est donc l’invention d’Arely ?

Le dispositif inventé par la jeune étudiante est en fait un petit capteur, basé sur une cellule électrochimique, qui permet de détecter la moindre goutte de xylozine dans une boisson alcoolisée ou non. Elle affirme que le dispositif a déjà été testé sur de nombreux types d’alcool* comme de la vodka, du rhum, de la tequila ou du whisky mais également sur des sodas, et que le capteur a fait mouche à chaque fois. L’invention d’Arely n’est pour le moment qu’un prototype, mais la jeune femme l’imagine déjà comme un appareil portatif de petite taille que les femmes pourraient garder dans leur sac lors de soirées…

D’autres dispositifs existent déjà…

En France, les jeunes femmes ou hommes d’ailleurs sont souvent confrontés au GHB, aussi appelée la « drogue du violeur » … Sur le même principe que la xylozine, cette drogue, insipide et incolore se glisse dans les boissons à l’insu des victimes. Le « Cup Condom » par exemple est un préservatif pour verre dans lequel on ne peut insérer que la paille. Cela n’empêche pas de verser la substance mais rend l’opération plus difficile pour l’agresseur et prend plus de temps…

Si vous êtes fans de l’émission “Shark Tank“, le format original de “Qui veut être mon associé ?”, vous avez probablement aperçu les couvercles roses avec chouchous pour le verre assorti qui avaient conquis les investisseurs présents !!! Le « SipChip», un concept américain qui fonctionne comme un test de grossesse. Il suffit d’une goutte de boisson pour voir apparaître une barre si celle-ci a été contaminée par du GHB… Pratique et efficace à condition de vérifier à chaque retour de la piste de danse !

*A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

NightCap – Chouchou avec housse réutilisable pour boisson, prévention de l’ajout de substances dans la boisson, vu dans Shark Tank, rose, 1 paquet de Protégez-vous : Ce chouchou double fonction peut être utilisé pour couvrir la plupart des tasses et verres pour éviter que des pilules et des poudres ne tombent dans une boisson. Meilleure Vente n° 1