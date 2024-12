Acuscensus, le radar qui traque l’alcool, la drogue et les comportements dangereux au volant

Avant de vous présenter l’innovation qui pourrait bientôt arriver en France, je voudrais vous rappeler quelques chiffres. En 2022, 672 personnes ont été tuées dans un accident de la route, et parmi ces victimes, 135 doivent leur mort à une conduite sous stupéfiants, selon drogues.gouv.fr. Quant à la conduite sous emprise alcoolique, elle est la cause de 30 % des accidents mortels selon la Sécurité Routière. Je suis bénévole pour l’association Victime & Avenirs, et chaque semaine, des vies sont brisées, et des familles endeuillées par des inconscients qui roulent, droguées ou ivres, voire qui cumulent les deux ! Alors un nouveau radar, déjà testé en Australie et en Angleterre, qui détecterait les assassins en puissance au volant, moi, je dis OUI ! Cela ne plaira pas à tout le monde, mais l’accident n’arrive pas qu’aux autres. Je vous présente cette innovation géniale

Le radar Acuscensus : un nom étrange pour une invention géniale

Je ne serai probablement pas très objective pour vous parler de cette invention, et je suis d’habitude plutôt réservée sur le côté très répressif des radars ! Imaginez un radar, installé sur une sorte de grue amovible, capable de détecter si un conducteur est ivre, drogué ou même distrait par son téléphone. Oui, vous avez bien lu ! Cette technologie, en phase de test au Royaume-Uni après des résultats impressionnants en Australie, est une première mondiale. Et, franchement, j’estime cela essentiel pour faire baisser la mortalité sur nos routes. Pourquoi continuer à tolérer des comportements aussi dangereux quand on a enfin les moyens de les repérer avant qu’il ne soit trop tard ? Les automobilistes responsables d’accidents mortels dus aux stupéfiants sont à 91 % des hommes et pour 58 % d’entre eux, ils sont âgés de 18 à 34 ans, toujours selon drogues.gouv.fr ! Qu’ils se tuent eux, à la rigueur ! C’est leur problème, mais qu’ils déciment des familles entières, ce n’est plus acceptable !

Comment fonctionne ce radar absolument génial ?

Lorsque l’on est ivre ou drogué, évidemment nos réflexes ne sont plus les mêmes, et notre attitude change, embuée par les relents d’alcool ou les effets de la drogue. Et, le fonctionnement de ce radar est assez bluffant. En réalité, il va analyser grâce à l’IA, des clichés pris sur le vif. Si le conducteur semble en infraction, sous influence ou utilisant son téléphone, les forces de l’ordre sont immédiatement alertées. Sinon, les photos sont détruites pour garantir la vie privée. Avec ce radar, ce sont des milliers de kilomètres de route qui peuvent être contrôlés sans la présence physique de policiers. Certains crieront au scandale, à la privation de liberté, certes, mais la vie d’innocents n’est-elle pas plus importante ?

Des tests concluants, et même au-delà des espérances des autorités

Les premiers résultats nous viennent d’Australie, et j’espère sincèrement que ce radar intelligent arrivera en France. Les autorités australiennes affirment que ce radar a fait diminue la mortalité sur les routes de 18 % sur une année pour les routes concernées. En France, en 2022, avec l’hypothèse de radars Acuscensus sur notre réseau routier, 121 vies auraient été épargnées au moins. Imaginez l’impact que cela pourrait avoir chez nous. Plus de vies épargnées, moins de familles brisées.

De nouveaux essais sont actuellement menés au Royaume-Uni, et moi, je me dis qu’il est grand temps de généraliser ce genre de solution partout. Plus d’informations sur le site Acusensus.com. Et vous, qu’en pensez-vous ? Ne serait-il pas temps d’investir massivement dans ces technologies pour sauver des vies ? Et vous ? Êtes-vous plutôt d’accord avec moi, ou totalement opposés à ces dispositifs ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .