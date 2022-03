Cana One : une “imprimante moléculaire” pour créer n’importe quelle boisson, du chocolat chaud au mojito

Nous possédons tous, ou presque, des machines qui préparent des boissons instantanées… Que ce soit des machines Nespresso, Dolce Gusto ou Tassimo qui nous préparent café, cappuccino ou thé… Ou des machines à bière* de style PerfectDraft qui vont font couler des verres de bière bien fraîche comme si vous étiez au bar ! Dans ce domaine, l’entreprise américaine Keurig, basée dans le Massachussets invente un nouveau concept qui va mettre vos papilles en alerte… Son nom, la CANA ONE, une imprimante pour boissons… Un concept qui pourrait être plus écologique que l’utilisation de capsules que vous présentons tout de suite…

Les capsules pointées du doigt par les écologistes !

Aujourd’hui, avec l’effort des fabricants de capsules, elles sont toutes ou presque recyclables. A condition que les utilisateurs ne les jettent pas dans leurs déchets incinérables. De nombreux points de collecte de capsules existent, certaines comme les capsules de Senseo sont désormais compostables. Mais, si elles ne sont pas recyclées correctement, elles sont une source d’inquiétude pour l’environnement.

Cana One est peut-être une solution écologique !

Cana présente sa machine comme la première “imprimante de boisson moléculaire”. Bizarre vous avez dit bizarre ? Oui, avouons que la présentation peut surprendre et on se demande un peu ce que l’on va pouvoir boire ! Concrètement la machine dispose d’une cartouche unique qui permet de réaliser toutes sortes de boissons. Jus de fruit, café, vin, cocktail avec une seule et même cartouche ! Dans la plupart des boissons instantanés, il ne faut ajouter que de l’eau à des aromes prédéterminés. La cartouche dispose donc de tous les aromes qu’il suffit de sélectionner pour s’en délecter. Cana explique que les chercheurs ont développé cette machine pendant des années pour isoles les composants responsables des arômes et des goûts. Cela leur a permis de créer cette cartouche qui permet de se servir pendant un mois environ. Les arômes sont donc synthétiques et tous réunis sur une seule « dosette » … La cartouche devrait ensuite être remplacée gratuitement mais chaque boisson coûtera environ 0.20 centimes pour l’utilisateur.

Comment fonctionne-t-elle ?

Du côté du fonctionnement, c’est un peu sur le principe de la Sodastream. Il faudra effectivement ajouter une cartouche de CO2 pour les boissons gazeuses. Mais si vous souhaitez des boissons sucrées ou alcoolisées, il faudra aussi ajouter les cartouches adéquates (sucre et alcool). Les 10 000 premières machines seront proposées au prix de 499$ (455€) puis au prix de 799$ (730€) pour les suivantes. Si l’on en croit les prévisions de l’entreprise, les premières livraisons devraient commencer en début d’année 2023… Alors ? Convaincus par la Cana One ? Nous sommes assez dubitatifs sur le fait qu’une machine puisse indifféremment proposer des boissons alcoolisées en libre-service ! Quant aux boissons moléculaires, sans apport de matière première comme le café des capsules, nous émettons également quelques doutes sur un goût qui pourrait quand même être « très chimique » ! Enfin, elle existera et trouvera probablement des adeptes de ces nouvelles technologies !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.