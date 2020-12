ColdSnap : une machine à dosette pour faire des glaces en quelques secondes !

Fabriquer une glace ou un sorbet demande du temps, des ustensiles particuliers comme une sorbetière ou un robot ménager… Sauf si vous possédiez la ColdSnap ! Pensée par une société américaine Sigma Phase, la ColdSnap est une machine à glace instantanée !

Basée sur le même principe que les machines à dosette de café, la ColdSnap propose des crèmes glacées en deux minutes seulement. Mais, également des smoothies ou cocktails. Récompensée par le prix de l’innovation CES 2021, la ColdSnap se veut être un système révolutionnaire pour produire et consommer des douceurs glacées. Avec l’énorme avantage de fabriquer des portions individuelles.

La ColdSnap peut préparer des glaces, du yaourt glacé, du café, des boissons frappées, des cocktails ou des smoothies. Il n’y a pas besoin de préparer la glace ni de nettoyer les dosettes.

Comme les capsules de café que nous connaissons déjà, la dosette s’insère dans la machine et vous n’avez qu’à récupérer votre crème glacée. Avec un avantage certain : celui de pouvoir choisir des parfums différents individuellement. Ce qui n’est pas le cas avec des glaces traditionnelles.

Une cartouche, une glace !

Concrètement, les dosettes se présentent comme des cartouches qu’il suffit d’insérer dans la machine, puis attendre entre 60 et 90 secondes pour déguster sa glace individuelle. Petite précision importante, les cartouches ColdSnap sont entièrement recyclables. Ce qui est primordial pour l’environnement.

Les machines à dosette sont de plus en plus prisées par les consommateurs, cependant, il faut bien veiller à ce que les capsules soient recyclables…Et il faut surtout les recycler et ne pas les jeter dans la poubelle des déchets ménagers. Il existe de nombreuses manières de recycler vos capsules. Avouons que le concept de ColdSnap est sympa !