Quels sont les inconvénients des machines à café en dosettes que l’on oublie souvent de vous mentionner ?

En matière de café, plusieurs « camps » s’affrontent ! Il y a ceux qui jurent seulement par la cafetière à filtre, classique, ceux qui utilisent exclusivement le broyeur à grain, et ceux qui emportent partout leur machine à dosette. Le café, nous en consommons, en France, approximativement 5,4 kg par an et par habitant, selon le site Ivs France. Les machines à dosette sont encore très plébiscitées, car elles s’utilisent facilement, et toutes les grandes marques proposent des dosettes aux goûts différents. Depuis quelques années, elles ont plutôt mauvaise presse, accusées de présenter certains inconvénients que l’on oublie parfois de vous mentionner. Quels sont-ils ? Je vous l’explique en détail, immédiatement.

Inconvénient n° 1 : le prix des dosettes

Certaines machines à dosettes sont vendues à prix absolument raisonnable comparé à certaines machines broyeuses de grain. Il est ainsi facile de se dire que cet achat ne grèvera pas notre budget pour le mois ! Or, c’est indéniable, le café en dosette, revient beaucoup plus cher que le café moulu, ou que le café en grains. Prenons un exemple concret pour illustrer cet inconvénient. Sur Amazon, le kilo de café en grains de la marque l’Or Café en Grains Sélection, 100 % Arabica est vendu au prix de 18,55 €. Le café de la même marque en pack de 100 dosettes, soit 864 g, est vendu au prix de 32,30 € en promotion, le prix normal étant de 34,30 €.

Inconvénient n° 2 : la compatibilité

Ce second inconvénient est généralement connu des consommateurs ! Certaines marques de machines à dosettes, n’acceptent aucune autre dosette que celles compatibles avec votre modèle. Ce n’est pas le cas des machines à dosettes classiques, type Nespresso, Dolce Gusto, ou Senseo. Sur ces modèles, les marques de distributeurs proposent tous des dosettes compatibles. Néanmoins, j’avais envisagé d’acquérir un modèle en particulier que j’éviterai de citer ici. Le prix des dosettes, et le fait qu’elles ne sont disponibles que par le biais du site de la marque à des prix prohibitifs, m’a fait changer d’avis.

Inconvénient n° 3 : le côté « pollution » !

Cet inconvénient existe toujours, car les dosettes restent des déchets supplémentaires, qu’il faut recycler ou jeter aux ordures ménagères. Lors de leur sortie, les dosettes n’étaient pas recyclables, pas non plus recyclées, et généraient une masse de déchets supplémentaire. Néanmoins, la plupart des fabricants travaillent sur ce sujet et proposent désormais des solutions de recyclage. Par exemple, les dosettes Senseo sont compostables, les dosettes Nespresso recyclables par le biais d’apport en boutique, ou de déchetteries.

Séquence ma p’tite vie !

Pour finir mon argumentation sur les inconvénients, je vais vous raconter une tranche de vie ! Une boîte de 10 capsules me coûtait environ 3 € pour une marque de distributeur sur capsule en aluminium. Nous sommes pour le weekend six à la maison, tous de grands buveurs de café, à raison de six tasses par jour et par personne. Le prix du café en dosettes, par jour, à six personnes, me revenait donc à :

6 personnes x 6 tasses par jour : 36 dosettes par jour, soit 72 pour deux jours

3 € x 10 dosettes x 8 paquets : 24 € pour 2 jours

Avec 24 €, je peux allègrement cuisiner, pour six personnes, des spaghettis bolognaise maison pour tout le monde ! De plus, je produis, sur deux jours, 72 dosettes à jeter aux ordures, car la boutique Nespresso la plus proche est à 15 km. En les apportant, je dois donc parcourir 30 km avec une voiture diesel. Et, la déchetterie de mon secteur ne les récupère pas encore ! À éviter pour les familles nombreuses, ou les grands consommateurs de café peut-être ?

Elles sont toutefois pratiques et faciles à utiliser

Vous connaissez désormais les inconvénients d’une machine à dosette, néanmoins, elles restent pratiques et faciles à utiliser, notamment pour les consommateurs modérés de café. De plus, la plupart des dosettes sont dorénavant recyclables, voire compostables, et il existe aussi des dosettes réutilisables. Ne jetons pas la pierre, trop vite, aux machines à café à dosette, car elles ont l’énorme avantage, par rapport aux machines broyeurs, d’être beaucoup moins chères, à l’achat. Il est possible d’en trouver, reconditionnées, par exemple, pour une trentaine d’euros. Elles peuvent ainsi parfaitement convenir à des consommateurs modérés ou aux voyageurs qui désirent une cafetière légère et commode à utiliser. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? De plus, nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

