Nous avons testé la Cup QI de Muggo, une tasse qui conserve votre café au chaud, même si vous l’oubliez

Lorsque vous travaillez, à domicile, ou au bureau et que cela consiste à utiliser un bureau, et un ordinateur, vous avez probablement une tasse de café, ou thé, qui traîne à proximité de votre clavier. Concentrés sur un dossier, ou en conversation téléphonique, votre café refroidi, et finit dans l’évier, car le café froid n’est ni bon, ni très digeste. Nous avons peut-être trouvé un objet qui pourrait vous permettre de consommer votre café à température idéale, et ce, même si vous le laissez sur votre bureau. Son nom : Muggo Cup Qi, une tasse en céramique, qui, grâce à son socle design et bien pensé, conserve votre boisson à 55° C. Nous l’avons testé et voici notre retour d’expérience.

Muggo Cup QI, qu’est-ce que c’est ?

À l’ouverture du carton, nous découvrons quatre accessoires : la tasse Muggo blanche en céramique, un socle, un câble USB-C, une prise pour chargeur. Autant, vous dire, que même un enfant peut comprendre en quelques secondes, le fonctionnement du Muggo. Le socle est doté d’une petite rigole autour, qui va permettre d’accueillir la tasse, et de déclencher le chauffage de la boisson. Ce même socle sert également de chargeur sans fil, pour les smartphones adaptés à ce type de chargement.

Muggo Cup QI comment ça marche ?

Là encore, il n’est pas nécessaire de passer du temps à comprendre le fonctionnement. Vous versez votre café, chaud, dans la tasse, ou utilisez directement une machine à dosette, puis posez la tasse sur le socle. Vous branchez le câble à une prise USB, ou au chargeur, puis au socle, il n’y a rien d’autre à faire ! Des LEDS éclairent alors le pourtour du socle, et changent de couleur, vous indiquant que la tasse est à température. Un capteur à induction détecte ainsi la tasse, et s’allume automatiquement. Au bout de quatre heures sans activités, le chargeur s’éteint automatiquement. Quant au socle de charge, il suffit de poser le smartphone pour qu’il commence à charger, la chaleur n’étant produite que par contact avec le fond de la tasse, aucun risque pour votre smartphone. Le chargeur détecte automatiquement les smartphones et autres appareils compatibles avec la technologie QI.

Ce que nous avons aimé avec le Muggo

Nous avons apprécié de boire notre boisson, dans une vraie tasse, en céramique, sans BPA, et donc écologique. Elle passe au lave-vaisselle, mais un rinçage à l’eau suffit à la nettoyer. L’idée d’avoir un café chaud à disposition, et de ne plus boire de café tiède, ou de recracher un café gelé dans la tasse, nous avait séduit, lorsque l’agence de presse nous a proposé ce test. Le dispositif Muggo n’est pas encombrant sur le bureau puisqu’il remplace votre tasse habituelle. Notre smartphone n’est pas compatible avec la technologie QI, mais testé avec un iPhone, aucun problème, la charge s’installe en quelques fractions de secondes. Pour résumer, nous dirions que c’est un accessoire pratique et accessible pour tous les buveurs de café qui aiment le consommer à température idéale.

Ce que nous n’avons pas apprécié avec le Muggo

Le principe de garder sa tasse chaude est intéressant, cependant nous mettrons quelques petits bémols, sans conséquence sur la qualité du produit. Nous utilisons une cafetière à dosettes L’Or Barista, type Nespresso. Il est impossible de faire entrer la tasse sous les buses de la cafetière, sauf en ôtant le socle porte-tasses. Nous sommes donc obligés de transvaser notre café dans la tasse Muggo. Une tasse de plus petite contenance aurait été plus judicieuse pour s’adapter à toutes les cafetières, d’autant que la tasse est interdite de micro-ondes. Enfin, il nous a manqué un bouton qui permettrait de l’arrêter, lorsque notre tasse est vide, nous devons chaque fois débrancher la prise électrique. Et, oui, car laisser un chargeur branché sans rien au bout est consommateur d’énergie ! Mis à part ces petites choses à revoir peut-être, nous sommes satisfaits du produit, et il trône depuis sur notre bureau !

