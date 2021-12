Voila pourquoi il ne faut JAMAIS réchauffer son café !

Quoi de mieux pour commencer la journée qu’un café bien chaud ? Qu’il soit noir ou au lait, la plupart des Français en consomme. Certains le consomment même tout au long de la journée pour se donner un petit coup de boost.

Mais il suffit que nous soyons occupés et nous laissons notre café refroidir. Notre premier réflexe est bien sûr de le réchauffer. Mais ce geste anodin pourrait bien entraîner certaines conséquences sur notre santé ! En effet, selon certains spécialistes, boire un café refroidi ou réchauffé ne serait pas du tout bon pour la santé ! Et ce, surtout pour les plus de 65 ans.

L’erreur à ne pas commettre lorsque nous consommons du café

Pour la plupart d’entre nous, le premier réflexe lorsque nous nous réveillons est de prendre une bonne dose de caféine. Mais il peut arriver que nous laissions notre café refroidir pour de multiples raisons. Dans ce cas, le réchauffer serait la chose à ne pas faire !

En effet, remettre notre café au micro-ondes pourrait avoir un impact négatif sur notre santé. Et puis, un expresso réchauffé n’a quand même pas la saveur ! Mieux vaut boire son café bien chaud que le repasser au micro-ondes, surtout si l’on a plus de 65 ans. Et voici pourquoi selon une étude relayée par Business Insider. Lorsque nous réchauffons notre café au micro-ondes, celui-ci n’est pas chauffé entièrement. En effet, seule la surface du café est réchauffée, le centre quant à lui reste froid.

Alors pourquoi ne faut-il pas réchauffer son café ?

Lorsque votre café refroidi pendant plus de deux heures, le lait qu’il contient se met à cailler et crée donc des bactéries. Le simple fait de le remettre au micro-ondes ne permet pas de détruire ces bactéries. En effet, un micro-ondes ne chauffe pas assez pour être capable de tuer les bactéries générées par le lait caillé. Par conséquent, cela peut entraîner certaines conséquences chez les personnes possédant un faible système immunitaire comme les plus de 65 ans.

Mais même sans lait, un café noir froid ou réchauffé est très mauvais. En effet, celui-ci se compose de plusieurs huiles naturelles. Ces huiles se désagrègent au bout d’une demi-heure. La meilleure façon de boire son expresso est donc de le consommer juste après sa préparation. Et ce pour n’importe quel aliment. Il est généralement conseillé de faire réchauffer ses aliments par le biais d’un four traditionnel et non d’un micro-ondes.

Mais au fait, quels sont les bienfaits du café sur la santé ?

Ce n’est pas pour rien si nous consommons autant de café ! En effet, celui-ci aurait différentes vertus pour notre santé. Voici 5 vertus méconnues du café ! Le premier est son effet antioxydant, en effet la caféine permet de retarder le processus de vieillissement mais ce n’est pas tout. Celle-ci serait également un bon anti-inflammatoire. Et grâce à cela, les risques de maladies cardiovasculaires sont diminués !

Nous le savons tous, le café aide à se concentrer. C’est pourquoi, lorsque nous réfléchissons, nous avons tendance à boire un café. De plus, il améliore également l’état de vieille ainsi que le temps de réaction Le café serait également très bon pour réduire le diabète ainsi que le cholestérol. En effet, certaines fibres contenues dans celui-ci aident à réduire le taux de cholestérol ainsi que le taux de glucose et d’insuline dans notre corps.

Enfin, le café influence positivement l’état d’esprit d’un individu. En effet, celui-ci engendre un sentiment d’enthousiasme sur le cerveau ce qui le rend plus actif. Le café est de ce fait, un bon moyen de lutter contre la dépression.