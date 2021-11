4 boissons chaudes pour remplacer le café

Vous êtes accroc au café, mais vous sentez un peu plus à cran que d’habitude ? Un excès de caféine peut-être ? On connaît les effets bénéfiques du café sur la santé mais aussi ses inconvénients lorsque l’on en consomme trop. Rappelons que les spécialistes conseillent trois à quatre tasses quotidiennes, et non pas une cafetière complète !

Dans tous les médias, aujourd’hui on entend parler de l’augmentation des prix de certains produits du quotidien… Et avec les conditions météorologiques désastreuses de ces derniers mois, les producteurs de café n’auront pas d’autres choix que d’augmenter aussi les prix ! Si vous êtes vraiment un gros consommateur, cela pourrait avoir des conséquences sur le prix de votre caddie… Découvrez 4 boissons qui peuvent remplacer votre sacro-saint petit café !

Le Chocolat Chaud

Le chocolat chaud est probablement le must de l’hiver, et il peut parfaitement remplacer une tasse de café… A condition d’utiliser du vrai cacao en poudre non sucré ou même de le faire vous-même avec du chocolat noir évidemment ! Il est bourré de vitamines et de minéraux et aurait même un effet aphrodisiaque (CQFD) !

Pour réaliser un chocolat chaud maison, faites fondre 8 carrés de chocolat noir avec un filet d’eau dans une casserole… Ajouter 250 ml de lait et faites chauffer à feu doux ! Ne le laisser pas bouillir, le dicton café bouillu café foutu est aussi valable pour le chocolat chaud ! Accompagnez le d’un délicieux macaron, vous allez succomber, mais vous n’aurez pas bu de café !

Le Golden Milk

Cette boisson nous vient d’Inde ou elle est une tradition ancestrale. Selon la médecine indienne (ayurveda) cette boisson possède même des pouvoirs de guérison… Le Golden Milk contient du curcuma, une plante reconnue pour être un anti-inflammatoire et un stimulant pour le cerveau. Il protège également des virus et bactéries qui traînent de ce moment ! Pour préparer une tasse de Golden Milk, ajouter une cuillère à café de curcuma dans 200 ml de lait… Une petite pincée de poivre, de cannelle et de gingembre, et hop dans le mousseur à lait !

Le Matcha Latte

Attention, le matcha (thé vert) a un goût amer que tout le monde n’aime pas… Le matcha contient aussi de la caféine, mais l’organisme met plus de temps à l’absorber que la caféine d’un café. Puisque c’est un thé, il est également très riche en antioxydants, ce qui vous permettra de soigner votre cerveau… Pour le préparer, il suffit d’ajouter une demi-cuillère à café de thé matcha dans 200 ml de lait d’avoine, ou de lait de vache d’ailleurs. Si vous possédez un mousseur à lait, il n’en sera que meilleur.

Le Tonic de Vinaigre de Cidre

Remplacer le café par du vinaigre de cidre ? Ce n’est pas forcément l’option que nous allons choisir, mais c’est une alternative comme une autre après tout ! Le vinaigre de cidre a très bonne réputation, il permet d’équilibrer le niveau d’insuline, de réduire le mauvais cholestérol et redore la flore intestinale. Pour le « déguster », il suffit d’ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans 250 ml d’eau et de sucrer à votre guise… Vous voyez, le café n’est pas une fin en soi, et cette liste n’est pas exhaustive, il existe bien d’autres alternatives au café mais il serait trop long de tous les répertorier.